У Стамбулі арештували 4 працівників мерії через витік даних 11 млн громадян

Розслідування стосується продажу інформації 3,7 млн користувачів у даркнеті та зв’язку з Імамоглу.

Стамбульська прокуратура видала ордери на затримання чотирьох працівників мерії в межах справи про витік персональних даних через застосунок İstanbul Senin, пов’язаний з обвинуваченнями проти колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Про це повідомляє TRT Haber.

Розслідування включає витік персональних даних та інформації про місцезнаходження 4,7 млн користувачів до двох іноземних країн через İstanbul Senin, продаж даних і локацій 3,7 млн користувачів у даркнеті, а також обробку й витік даних з виборчих скриньок 11 млн громадян через субзастосунок IBB Hanem.

Застосунок İstanbul Senin призначений для поповнення транспортних карток, оплати комунальних послуг та здійснення покупок.

Прокуратура вважає справу частиною діяльності злочинної організації з корисливою метою, нібито очолюваної ексмером Імамоглу. Двом співробітникам департаменту смартурбанізації та двом з координаційного центру комунікацій висунуто обвинувачення в незаконному поширенні персональних даних та участі в злочинній організації.

