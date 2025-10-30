В Стамбуле арестовали 4 сотрудника мэрии из-за утечки данных 11 млн граждан

Расследование касается продажи информации 3,7 млн пользователей в даркнете и связи с Имамоглу.

Стамбульская прокуратура выдала ордера на задержание четырех сотрудников мэрии в рамках дела об утечке персональных данных через приложение İstanbul Senin, связанное с обвинениями против бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает TRT Haber.

Расследование включает утечку персональных данных и информации о местонахождении 4,7 млн пользователей в две иностранные страны через İstanbul Senin, продажу данных и локаций 3,7 млн пользователей в даркнете, а также обработку и утечку данных из избирательных ящиков 11 млн граждан через приложение IBB Hanem.

Приложение İstanbul Senin предназначено для пополнения транспортных карт, оплаты коммунальных услуг и совершения покупок.

Прокуратура считает дело частью деятельности преступной организации с корыстной целью, якобы возглавляемой экс-мэром Имамоглу. Двум сотрудникам департамента смартурбанизации и двум из координационного центра коммуникаций предъявлены обвинения в незаконном распространении персональных данных и участии в преступной организации.

