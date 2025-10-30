На Вінниччині викрили ув’язнених, які за $5 тисяч готували замовне вбивство киянина

Замовлення на вбивство надійшло від мешканки Києва, а організувати злочин погодилися троє засуджених із Ладижинської колонії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи, які готували вбивство киянина. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, «замовлення» на ліквідацію чоловіка надійшло від жінки з Києва, яка через кримінальні зв’язки шукала виконавців через ув’язнених Ладижинської виправної колонії.

За 5 тисяч доларів троє засуджених, які відбували покарання за особливо тяжкі злочини, погодилися організувати злочин — знайти виконавця та передати йому інформацію про майбутню жертву.

У січні 2025 року правоохоронці дізналися про підготовку замовного вбивства. Організатором виявився 49-річний неодноразово судимий ув’язнений, який називав себе «кримінальним авторитетом» і відбуває 12-річний строк за розбій та вимагання. До злочинного задуму він залучив 37-річного та 31-річного співкамерників.

Фігуранти зібрали відомості про потерпілого, його місце проживання та маршрути пересування.

У червні правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та утримання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютери, флешносії та чорнові записи з даними киянина, вбивство якого планували.

49-річному організатору оголошено підозру у готуванні до умисного вбивства з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Його спільникам — 37-річному та 31-річному засудженим — інкриміновано співучасть у підготовці до цього злочину за аналогічними статтями.

Досудове розслідування триває.

Усім трьом фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.