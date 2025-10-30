В Винницкой области разоблачили заключенных, которые за $5 тысяч готовили заказное убийство киевлянина

Заказ на убийство поступил от жительницы Киева, а организовать преступление согласились трое осужденных из Ладыжинской колонии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении трем участникам организованной преступной группы, которые готовили убийство киевлянина. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, «заказ» на ликвидацию мужчины поступил от женщины из Киева, которая через криминальные связи искала исполнителей среди заключенных Ладыжинской исправительной колонии.

За 5 тысяч долларов трое осужденных, отбывающих наказание за особо тяжкие преступления, согласились организовать преступление — найти исполнителя и передать ему информацию о будущей жертве.

В январе 2025 года правоохранители узнали о подготовке заказного убийства. Организатором оказался 49-летний неоднократно судимый заключенный, называвший себя «криминальным авторитетом» и отбывающий 12-летний срок за разбой и вымогательство. К преступному замыслу он привлек 37-летнего и 31-летнего сокамерников.

Фигуранты собрали сведения о потерпевшем, его месте проживания и маршрутах передвижения.

В июне правоохранители провели обыски по местам проживания и содержания подозреваемых. Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, флеш-носители и черновые записи с данными киевлянина, убийство которого планировалось.

49-летнему организатору объявлено о подозрении в приготовлении к умышленному убийству из корыстных побуждений, совершенному по заказу организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Его сообщникам — 37-летнему и 31-летнему осужденным — инкриминировано соучастие в подготовке к этому преступлению по аналогичным статьям.

Досудебное расследование продолжается.

Всем трем фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.