Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области разоблачили заключенных, которые за $5 тысяч готовили заказное убийство киевлянина

22:37, 30 октября 2025
Заказ на убийство поступил от жительницы Киева, а организовать преступление согласились трое осужденных из Ладыжинской колонии.
В Винницкой области разоблачили заключенных, которые за $5 тысяч готовили заказное убийство киевлянина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении трем участникам организованной преступной группы, которые готовили убийство киевлянина. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, «заказ» на ликвидацию мужчины поступил от женщины из Киева, которая через криминальные связи искала исполнителей среди заключенных Ладыжинской исправительной колонии.

За 5 тысяч долларов трое осужденных, отбывающих наказание за особо тяжкие преступления, согласились организовать преступление — найти исполнителя и передать ему информацию о будущей жертве.

В январе 2025 года правоохранители узнали о подготовке заказного убийства. Организатором оказался 49-летний неоднократно судимый заключенный, называвший себя «криминальным авторитетом» и отбывающий 12-летний срок за разбой и вымогательство. К преступному замыслу он привлек 37-летнего и 31-летнего сокамерников.

Фигуранты собрали сведения о потерпевшем, его месте проживания и маршрутах передвижения.

В июне правоохранители провели обыски по местам проживания и содержания подозреваемых. Во время следственных действий изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, флеш-носители и черновые записи с данными киевлянина, убийство которого планировалось.

49-летнему организатору объявлено о подозрении в приготовлении к умышленному убийству из корыстных побуждений, совершенному по заказу организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Его сообщникам — 37-летнему и 31-летнему осужденным — инкриминировано соучастие в подготовке к этому преступлению по аналогичным статьям.

Досудебное расследование продолжается.

Всем трем фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция убийство Винница заказное убийство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва