У Львові п’яний чоловік напав на поліцейського з газовим балончиком — правоохоронець отримав опіки

Інцидент стався під час виклику про домашнє насильство — агресивного чоловіка затримали, йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові затримали 41-річного місцевого жителя, який у стані алкогольного сп’яніння розпилив газовий балончик в обличчя поліцейському. Про це повідомляє поліція регіону.

Патрульні прибули на виклик про домашнє насильство — агресивний чоловік бігав з палицею та погрожував родичам. Під час спроби його заспокоїти, зловмисник дістав газовий балончик і вдарив ним по очах 26-річного патрульного.

Медики діагностували у правоохоронця хімічні опіки обличчя та очей.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.