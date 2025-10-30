Во Львове пьяный мужчина напал на полицейского с газовым баллончиком — правоохранитель получил ожоги

Инцидент произошел во время вызова о домашнем насилии — агрессивного мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове задержали 41-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения распылил газовый баллончик в лицо полицейскому. Об этом сообщает полиция региона.

Патрульные прибыли на вызов о домашнем насилии — агрессивный мужчина бегал с палкой и угрожал родственникам. Во время попытки его успокоить злоумышленник достал газовый баллончик и распылил его в лицо 26-летнему патрульному.

Медики диагностировали у правоохранителя химические ожоги лица и глаз.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.