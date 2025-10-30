«Ти — космос» та інші фільми – повний список номінантів на премію кінокритиків «Кіноколо» 2025

П’ять повнометражних ігрових і чотири документальні стрічки претендують на головні нагороди.

Восьма Національна премія кінокритиків «Кіноколо» представила список претендентів на нагороди 2025 року, повідомляє Українська кіноакадемія.

У категорії «Найкращий повнометражний ігровий фільм» номіновані: «Ти — космос» (режисер Павло Остріков); «Війна очима тварин» (режисери Мирослав Слабошпицький, Юлія Шашкова, Максим Тузов, Андрій Лідаговський, Іван Сауткін, Святослав Костюк, Олексій Мамедов); «МУР. Ти [Романтика] в кіно» (режисер Олександр Хоменко); «Киснева станція» (режисер Іван Тимченко); «Наш дім у Вогні» (режисерка Еліс Білецька).

Фільм «Ти — космос» додатково змагатиметься в номінаціях «Відкриття року», «Найкраща режисура», «Найкращий актор», «Найкраща акторка» та «Найкращий сценарій».

На звання «Найкращий повнометражний документальний фільм» претендують: «2000 метрів до Андріївки» (режисер Мстислав Чернов); «Дівія» (режисер Дмитро Грешко); «Пісні землі, що повільно горить»; «Простий Солдат» (режисери Артем Рижиков, Хуан Каміло Круз).

У 2025 році премія, як і торік, відзначає досягнення українського кіно та його діячів від імені спільноти кінокритиків, кіножурналістів і кінознавців у 11 номінаціях.

