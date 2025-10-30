«Ты — космос» и другие фильмы — полный список номинантов на премию кинокритиков «Киноколо» 2025

Пять полнометражных игровых и четыре документальные ленты претендуют на главные награды.

Восьмая Национальная премия кинокритиков «Киноколо» представила список претендентов на награды 2025 года, сообщает Украинская киноакадемия.

В категории «Лучший полнометражный игровой фильм» номинированы: «Ты — космос» (режиссер Павел Остриков); «Война глазами животных» (режиссеры Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Андрей Лидаговский, Иван Сауткин, Святослав Костюк, Алексей Мамедов); «МУР. Ты [Романтика] в кино» (режиссер Александр Хоменко); «Кислородная станция» (режиссер Иван Тимченко); «Наш дом в огне» (режиссер Элис Билецкая).

Фильм «Ты — космос» дополнительно будет соревноваться в номинациях «Открытие года», «Лучшая режиссура», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший сценарий».

На звание «Лучший полнометражный документальный фильм» претендуют: «2000 метров до Андреевки» (режиссер Мстислав Чернов); «Дивия» (режиссер Дмитрий Грешко); «Песни земли, которая медленно горит»; «Простой солдат» (режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Круз).

В 2025 году премия, как и в прошлом году, отмечает достижения украинского кино и его деятелей от имени сообщества кинокритиков, киножурналистов и киноведов в 11 номинациях.

