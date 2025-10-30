Практика судов
«Ты — космос» и другие фильмы — полный список номинантов на премию кинокритиков «Киноколо» 2025

20:30, 30 октября 2025
Пять полнометражных игровых и четыре документальные ленты претендуют на главные награды.
Восьмая Национальная премия кинокритиков «Киноколо» представила список претендентов на награды 2025 года, сообщает Украинская киноакадемия.

В категории «Лучший полнометражный игровой фильм» номинированы: «Ты — космос» (режиссер Павел Остриков); «Война глазами животных» (режиссеры Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Андрей Лидаговский, Иван Сауткин, Святослав Костюк, Алексей Мамедов); «МУР. Ты [Романтика] в кино» (режиссер Александр Хоменко); «Кислородная станция» (режиссер Иван Тимченко); «Наш дом в огне» (режиссер Элис Билецкая).

Фильм «Ты — космос» дополнительно будет соревноваться в номинациях «Открытие года», «Лучшая режиссура», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший сценарий».

На звание «Лучший полнометражный документальный фильм» претендуют: «2000 метров до Андреевки» (режиссер Мстислав Чернов); «Дивия» (режиссер Дмитрий Грешко); «Песни земли, которая медленно горит»; «Простой солдат» (режиссеры Артем Рыжиков, Хуан Камило Круз).

В 2025 году премия, как и в прошлом году, отмечает достижения украинского кино и его деятелей от имени сообщества кинокритиков, киножурналистов и киноведов в 11 номинациях.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

