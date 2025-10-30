У Канаді ШІ-агенти нагадуватимуть громадянам про несплачені судові штрафи

ШІ-агенти зможуть дзвонити громадянам або надсилати текстові повідомлення.

Фото: radmintec.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міська влада канадського міста Баррі впроваджує новий підхід до інформування громадян, які мають несплачені судові штрафи, пише Innisfiltoday.ca.

Як повідомила адміністрація міста, програма працюватиме у тестовому режимі, а її ефективність оцінюватимуть протягом найближчих місяців.

З 29 жовтня мешканцям, які вказали свій номер телефону під час звернення до судових служб і мають несплачені штрафи або ризикують отримати призупинення водійського посвідчення, почали находити телефонні дзвінки та текстові повідомлення.

У дзвінках зазначається, що з особою зв’язується ШІ-агент від імені міста Баррі, який надасть інструкції щодо оплати штрафу.

Влада також наголосила, що оплата не здійснюватиметься телефоном під час дзвінка. Громадян лише скеровуватимуть до офіційних способів оплати через судові служби міста Баррі.

Ініціатива має на меті нагадати громадянам про заборгованість і надати чітку інформацію, як її погасити до того, як розпочнеться процедура призупинення ліцензії чи стягнення боргу.

Крім того, ШІ-агенти також здатні автоматично відповідати на запитання громадян — де, коли та яким способом можна здійснити оплату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.