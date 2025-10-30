Практика судів
  1. У світі

У Канаді ШІ-агенти нагадуватимуть громадянам про несплачені судові штрафи

21:51, 30 жовтня 2025
ШІ-агенти зможуть дзвонити громадянам або надсилати текстові повідомлення.
У Канаді ШІ-агенти нагадуватимуть громадянам про несплачені судові штрафи
Фото: radmintec.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міська влада канадського міста Баррі впроваджує новий підхід до інформування громадян, які мають несплачені судові штрафи, пише Innisfiltoday.ca.

Як повідомила адміністрація міста, програма працюватиме у тестовому режимі, а її ефективність оцінюватимуть протягом найближчих місяців.

З 29 жовтня мешканцям, які вказали свій номер телефону під час звернення до судових служб і мають несплачені штрафи або ризикують отримати призупинення водійського посвідчення, почали находити телефонні дзвінки та текстові повідомлення.

У дзвінках зазначається, що з особою зв’язується ШІ-агент від імені міста Баррі, який надасть інструкції щодо оплати штрафу.

Влада також наголосила, що оплата не здійснюватиметься телефоном під час дзвінка. Громадян лише скеровуватимуть до офіційних способів оплати через судові служби міста Баррі.

Ініціатива має на меті нагадати громадянам про заборгованість і надати чітку інформацію, як її погасити до того, як розпочнеться процедура призупинення ліцензії чи стягнення боргу.

Крім того, ШІ-агенти також здатні автоматично відповідати на запитання громадян — де, коли та яким способом можна здійснити оплату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф штучний інтелект Канада ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області