В Канаде ИИ-агенты будут напоминать гражданам о неоплаченных судебных штрафах

ИИ-агенты смогут звонить гражданам или отправлять текстовые сообщения.

Фото: radmintec.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Власти канадского города Барри внедряют новый подход к информированию граждан, у которых есть неоплаченные судебные штрафы, пишет Innisfiltoday.ca.

Как сообщила городская администрация, программа будет работать в тестовом режиме, а ее эффективность оценят в течение ближайших месяцев.

С 29 октября жителям, которые указали свой номер телефона при обращении в судебные службы и имеют неоплаченные штрафы или рискуют получить приостановление водительского удостоверения, начали поступать телефонные звонки и текстовые сообщения.

В звонках указывается, что с человеком связывается ИИ-агент от имени города Барри, который предоставит инструкции по оплате штрафа.

Власти также подчеркнули, что оплата не будет осуществляться по телефону во время звонка. Граждан будут лишь направлять к официальным способам оплаты через судебные службы города Барри.

Инициатива направлена на то, чтобы напомнить гражданам о задолженности и предоставить четкую информацию о том, как ее погасить до начала процедуры приостановления лицензии или взыскания долга.

Кроме того, ИИ-агенты также способны автоматически отвечать на вопросы граждан — где, когда и каким способом можно произвести оплату.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.