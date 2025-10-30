Практика судів
На Хмельниччині судили багатодітного батька за зґвалтування двох доньок

23:57, 30 жовтня 2025
Горе-батька засудили до 14 років тюрми за зґвалтування доньок.
Ярмолинецький районний суд Хмельницької області виніс вирок жителю Кам’янець-Подільського району, визнавши його винним у насильстві над власними доньками. За рішенням суду, чоловік проведе 14 років за ґратами.

Його визнано винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч.2 ст.156 — розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16 років, учинені членом сім’ї;

ч.3 ст.152 — зґвалтування неповнолітньої, вчинене повторно особою, яка перебуває з нею у сімейних відносинах;

ч.4 ст.152 — зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її згоди, також повторно та у межах сім’ї.

Його дані внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Слідством і судом встановлено, що протягом кількох років чоловік неодноразово вчиняв дії насильство щодо своїх доньок віком 13 та 14 років. Під час розгляду справи він заперечував провину, стверджуючи, що родина жила мирно, а діти нібито все вигадали. Суд визнав ці пояснення безпідставними та спрямованими на уникнення відповідальності.

При визначенні міри покарання суд врахував, що засуджений має позитивну характеристику, раніше не судимий та виховує чотирьох неповнолітніх дітей. Водночас обтяжувальною обставиною визначено те, що злочини були вчинені у стані алкогольного сп’яніння. Обставин, що могли б пом’якшити покарання, не встановлено.

Вирок наразі не набрав законної сили й може бути оскаржений у апеляційному порядку.

