В Хмельницкой области судили многодетного отца за изнасилование двух дочерей

Горе-отца приговорили к 14 годам тюрьмы за изнасилование дочерей.

Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области вынес приговор жителю Каменец-Подольского района, признав его виновным в насилии над собственными дочерьми. По решению суда, мужчина проведет 14 лет за решеткой.

Он признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч.2 ст.156 - развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет, совершенные членом семьи;

ч.3 ст.152 - изнасилование несовершеннолетней, совершенное повторно лицом, находящимся с ним в семейных отношениях;

ч.4 ст.152 - изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его согласия, также повторно и в пределах семьи.

Его данные внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

Следствием и судом установлено, что в течение нескольких лет мужчина неоднократно совершал насилие в отношении своих дочерей в возрасте 13 и 14 лет. Во время рассмотрения дела он отрицал вину, утверждая, что семья жила мирно, а дети вроде бы все придумали. Суд признал эти объяснения безосновательными и направленными на избежание ответственности.

При определении меры наказания суд учел, что осужденный имеет положительную характеристику, ранее не судим и воспитывает четырех несовершеннолетних детей. В то же время отягчающим обстоятельством определено, что преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства, которые могли бы смягчить наказание, не установлены.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

