У Китаї жінка одружилася з хворим на рак чоловіком, щоб отримати його нирку — але знайшла справжнє кохання

Їхній шлюб, задуманий як угода заради життя, переріс у щиру історію любові, яка врятувала обох.

У китайській провінції Шеньсі історія, яка почалася як угода заради життя, перетворилася на зворушливу історію кохання. Про це повідомляє South China Morning Post.

24-річна Ван Сяо, якій лікарі поставили діагноз «уремія» і дали лише рік життя без пересадки нирки, не знайшовши донора серед родичів, зважилася на відчайдушний крок. Вона розмістила оголошення у групі підтримки онкохворих із пропозицією вийти заміж за смертельно хворого чоловіка, який після смерті міг би передати їй свою нирку.

«Я дбатиму про тебе після шлюбу. Пробач, але я просто хочу жити», — написала дівчина.

На це оголошення відгукнувся 27-річний Юй Цзяньпін, який боровся з множинною мієломою. Його група крові збігалася з Ван.

У липні 2013 року пара тихо зареєструвала шлюб. Вони домовилися не розголошувати цю історію, вести окремі фінанси і після смерті Юя передати Ван одну з його нирок. В обмін дівчина пообіцяла доглядати за ним під час лікування і піклуватися про його батька.

Однак із часом їхнє спілкування переросло у справжні почуття. Вони щодня писали одне одному, підтримували у важкі моменти, разом проходили лікування. Ван своїм гумором і добротою повертала Юю віру в життя, а він почав готувати для неї страви й супроводжував на процедури.

Щоб допомогти чоловікові оплатити пересадку кісткового мозку, Ван почала продавати квіткові букети на вулиці. До кожного вона додавала коротку історію про їхню любов, яка зворушила багатьох перехожих. Так їй вдалося зібрати 500 тисяч юанів (приблизно 70 тисяч доларів) — достатньо для операції.

У червні 2014 року стан Юя стабілізувався, а здоров’я Ван теж покращилося настільки, що лікарі припустили — пересадка нирки більше не потрібна. У лютому 2015 року пара влаштувала весільний бенкет, святкуючи не лише кохання, а й нове життя.

Їхню історію згодом екранізували у фільмі Viva La Vida, який вийшов у китайський прокат у 2024 році й зібрав понад 276 мільйонів юанів (38 мільйонів доларів).

Сьогодні Ван і Юй живуть у місті Сіань, де разом керують квітковою крамницею.

Один із користувачів мережі написав: «Шлюб, народжений із відчаю, став дивом любові».

