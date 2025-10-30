Практика судов
В Китае женщина вышла замуж за больного раком мужчину, чтобы получить его почку — но нашла настоящую любовь

21:44, 30 октября 2025
Их брак, задуманный как сделка ради жизни, перерос в искреннюю историю любви, которая спасла обоих.
В китайской провинции Шэньси история, начавшаяся как сделка ради жизни, превратилась в трогательную историю любви. Об этом сообщает South China Morning Post.

24-летняя Ван Сяо, которой врачи поставили диагноз «уремия» и дали всего год жизни без пересадки почки, не найдя донора среди родственников, решилась на отчаянный шаг. Она разместила объявление в группе поддержки онкобольных с предложением выйти замуж за смертельно больного мужчину, который после смерти мог бы передать ей свою почку.

«Я буду заботиться о тебе после свадьбы. Прости, но я просто хочу жить», — написала девушка.

На это объявление откликнулся 27-летний Юй Цзяньпин, боровшийся с множественной миеломой. Его группа крови совпадала с группой Ван.

В июле 2013 года пара тихо зарегистрировала брак. Они договорились не разглашать эту историю, вести раздельные финансы и после смерти Юя передать Ван одну из его почек. В обмен девушка пообещала ухаживать за ним во время лечения и заботиться о его отце.

Однако со временем их общение переросло в настоящие чувства. Они каждый день писали друг другу, поддерживали в трудные моменты, вместе проходили лечение. Ван своим юмором и добротой возвращала Юю веру в жизнь, а он начал готовить для неё блюда и сопровождал на процедуры.

Чтобы помочь мужу оплатить пересадку костного мозга, Ван начала продавать цветочные букеты на улице. К каждому она прикладывала короткую историю об их любви, которая тронула многих прохожих. Так ей удалось собрать 500 тысяч юаней (примерно 70 тысяч долларов) — достаточно для операции.

В июне 2014 года состояние Юя стабилизировалось, а здоровье Ван тоже улучшилось настолько, что врачи предположили — пересадка почки больше не нужна. В феврале 2015 года пара устроила свадебный банкет, отмечая не только любовь, но и новую жизнь.

Их историю позже экранизировали в фильме Viva La Vida, который вышел в китайский прокат в 2024 году и собрал более 276 миллионов юаней (38 миллионов долларов).

Сегодня Ван и Юй живут в городе Сиань, где вместе управляют цветочным магазином.

Один из пользователей сети написал: «Брак, рождённый из отчаяния, стал чудом любви».

Китай брак

