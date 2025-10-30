В Україні оновили систему «автоцивілки» – що передбачає новий закон про страхування в разі ДТП

Документ передбачає збільшення страхових сум у разі ДТП, запровадження прямого врегулювання і розширене використання «Європротоколу».

Система обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілка») змінюється. У цьому році набув чинності Закон № 3720-IX, який наближає українську систему автострахування до європейських стандартів.

Основні зміни:

Збільшення страхових сум у разі ДТП.

Відтепер розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 500 тис. грн на одну особу та 5 млн грн на один страховий випадок — незалежно від кількості потерпілих.

Більші виплати за пошкоджене майно.

За шкоду, заподіяну майну потерпілих, передбачено 250 тис. грн за одне авто та 1,25 млн грн у разі групового ДТП.

Поетапне підвищення лімітів.

Після завершення воєнного стану та вступу України до ЄС страхові суми поступово збільшуватимуться до рівня, який відповідає європейським нормам.

Пряме врегулювання ДТП.

У випадках, коли пошкоджено лише транспортний засіб, власник може звертатися за страховою виплатою безпосередньо до свого страховика.

Гарантовані виплати за страховиків-банкрутів.

Потерпілі зможуть отримати кошти протягом 60 днів.

Розширення використання «Європротоколу».

Передбачено спрощене оформлення ДТП без виклику поліції.

Закон імплементує положення Директиви 2009/103/ЄС та враховує кращі європейські практики у сфері автотранспортного страхування.

