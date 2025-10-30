В Україні оновили систему «автоцивілки» – що передбачає новий закон про страхування в разі ДТП

Система обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілка») змінюється. У цьому році набув чинності Закон № 3720-IX, який наближає українську систему автострахування до європейських стандартів.
Основні зміни:
Збільшення страхових сум у разі ДТП.
Відтепер розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 500 тис. грн на одну особу та 5 млн грн на один страховий випадок — незалежно від кількості потерпілих.
Більші виплати за пошкоджене майно.
За шкоду, заподіяну майну потерпілих, передбачено 250 тис. грн за одне авто та 1,25 млн грн у разі групового ДТП.
Поетапне підвищення лімітів.
Після завершення воєнного стану та вступу України до ЄС страхові суми поступово збільшуватимуться до рівня, який відповідає європейським нормам.
Пряме врегулювання ДТП.
У випадках, коли пошкоджено лише транспортний засіб, власник може звертатися за страховою виплатою безпосередньо до свого страховика.
Гарантовані виплати за страховиків-банкрутів.
Потерпілі зможуть отримати кошти протягом 60 днів.
Розширення використання «Європротоколу».
Передбачено спрощене оформлення ДТП без виклику поліції.
Закон імплементує положення Директиви 2009/103/ЄС та враховує кращі європейські практики у сфері автотранспортного страхування.
Нагадаємо, що ми розповідали про систему автострахування США та України: ключові відмінності та вартість полісів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.