Система автострахування США та України: ключові відмінності та вартість полісів

23:00, 26 жовтня 2025
Автострахування в США коштує у 30 разів більше, ніж в Україні.
Моторне (транспортне) страхове бюро України проаналізувало, як працює обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) у США — одному з найбільш розвинених страхових ринків світу.

У США основою обов’язкової автоцивілки (liability insurance) є два типи полісів:

▪️ Bodily Injury Liability (BI) — покриває лікування та компенсації потерпілим у ДТП;
▪️ Property Damage Liability (PD) — відшкодовує ремонт або заміну пошкодженого майна, зокрема автомобіля.

Кожен штат самостійно встановлює мінімальний рівень страхового покриття.

Водночас обов’язкова страховка у США не покриває збитки, якщо винуватець ДТП не має поліса. Для цього водії оформлюють окремий договір — Uninsured Motorist (UM), який захищає у випадках, коли винуватець не застрахований або втік із місця аварії (hit and run). Такі поліси можуть бути розділені — окремо для покриття шкоди життю і здоров’ю, та окремо — для майна.

Крім того, у США існує поліс Underinsured Motorist (UIM), який спрацьовує, якщо страховка винуватця є, але її ліміту недостатньо для повного відшкодування. У деяких штатах (зокрема, Нью-Йорк, Іллінойс, Меріленд) поліси UM/UIM є обов’язковими, в інших — добровільними, але більшість водіїв все одно включають їх до своїх пакетів страхування.

За даними аналітичного сервісу NerdWallet (жовтень 2025 року), середня вартість повного автострахування у США становить 2 308 доларів на рік, а мінімальне покриття — близько 627 доларів. Для водіїв із аварійною історією ціна може бути значно вищою.

Для порівняння, в Україні середня вартість поліса ОСЦПВ становить 3 114,79 грн (приблизно 76 доларів на рік). Українська «автоцивілка» вже включає захист у разі ДТП за участі незастрахованого водія та гарантовані виплати навіть у випадку банкрутства страхової компанії.

