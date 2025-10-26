Система автострахования США и Украины: ключевые отличия и стоимость полисов

Автострахование в США стоит в 30 раз дороже, чем в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины проанализировало, как работает обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСЦПВ) в США — одном из самых развитых страховых рынков мира.

В США основой обязательной автогражданки (liability insurance) являются два типа полисов:

▪️ Bodily Injury Liability (BI) — покрывает лечение и компенсации пострадавшим в ДТП;

▪️ Property Damage Liability (PD) — возмещает ремонт или замену поврежденного имущества, в частности автомобиля.

Каждый штат самостоятельно устанавливает минимальный уровень страхового покрытия.

В то же время обязательная страховка в США не покрывает убытки, если виновник ДТП не имеет полиса. Для таких случаев водители оформляют отдельный договор — Uninsured Motorist (UM), который защищает в ситуациях, когда виновник не застрахован или скрылся с места аварии (hit and run). Такие полисы могут быть разделены — отдельно для покрытия ущерба жизни и здоровью, а также отдельно — для имущества.

Кроме того, в США существует полис Underinsured Motorist (UIM), который действует, если у виновника есть страховка, но ее лимита недостаточно для полного возмещения убытков. В ряде штатов (в частности, Нью-Йорк, Иллинойс, Мэриленд) полисы UM/UIM являются обязательными, в других — добровольными, однако большинство водителей все равно включают их в свои страховые пакеты.

По данным аналитического сервиса NerdWallet (октябрь 2025 года), средняя стоимость полного автострахования в США составляет 2 308 долларов в год, а минимальное покрытие — около 627 долларов. Для водителей с аварийной историей цена может быть значительно выше.

Для сравнения, в Украине средняя стоимость полиса ОСЦПВ составляет 3 114,79 грн (примерно 76 долларов в год). Украинская «автогражданка» уже включает защиту в случае ДТП с участием незастрахованного водителя и гарантированные выплаты даже в случае банкротства страховой компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.