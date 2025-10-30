В Украине обновили систему «автогражданки» – что предусматривает новый закон о страховании в случае ДТП

Система обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданка») меняется. В этом году вступил в силу Закон № 3720-IX, который приближает украинскую систему автострахования к европейским стандартам.
Основные изменения:
Увеличение страховых сумм в случае ДТП.
Теперь размер страховой суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, составляет 500 тыс. грн на одного человека и 5 млн грн на один страховой случай — независимо от количества пострадавших.
Больше выплат за поврежденное имущество.
За ущерб, причиненный имуществу потерпевших, предусмотрено 250 тыс. грн за один автомобиль и 1,25 млн грн в случае группового ДТП.
Постепенное повышение лимитов.
После завершения военного положения и вступления Украины в ЕС страховые суммы будут постепенно повышаться до уровня, соответствующего европейским нормам.
Прямое урегулирование ДТП.
В случаях, когда повреждено только транспортное средство, владелец может обращаться за страховой выплатой напрямую к своему страховщику.
Гарантированные выплаты за страховщиков-банкротов.
Потерпевшие смогут получить средства в течение 60 дней.
Расширение использования «Европротокола».
Предусмотрено упрощенное оформление ДТП без вызова полиции.
Закон имплементирует положения Директивы 2009/103/ЕС и учитывает лучшие европейские практики в сфере автотранспортного страхования.
