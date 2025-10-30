В Украине обновили систему «автогражданки» – что предусматривает новый закон о страховании в случае ДТП

Документ предусматривает увеличение страховых сумм при ДТП, введение прямого урегулирования и расширенное использование «Европротокола».

Система обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств («автогражданка») меняется. В этом году вступил в силу Закон № 3720-IX, который приближает украинскую систему автострахования к европейским стандартам.

Основные изменения:

Увеличение страховых сумм в случае ДТП.

Теперь размер страховой суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, составляет 500 тыс. грн на одного человека и 5 млн грн на один страховой случай — независимо от количества пострадавших.

Больше выплат за поврежденное имущество.

За ущерб, причиненный имуществу потерпевших, предусмотрено 250 тыс. грн за один автомобиль и 1,25 млн грн в случае группового ДТП.

Постепенное повышение лимитов.

После завершения военного положения и вступления Украины в ЕС страховые суммы будут постепенно повышаться до уровня, соответствующего европейским нормам.

Прямое урегулирование ДТП.

В случаях, когда повреждено только транспортное средство, владелец может обращаться за страховой выплатой напрямую к своему страховщику.

Гарантированные выплаты за страховщиков-банкротов.

Потерпевшие смогут получить средства в течение 60 дней.

Расширение использования «Европротокола».

Предусмотрено упрощенное оформление ДТП без вызова полиции.

Закон имплементирует положения Директивы 2009/103/ЕС и учитывает лучшие европейские практики в сфере автотранспортного страхования.

