Як тепер нараховуватимуть премії державним службовцям — роз’яснення Сьомого ААС

Що потрібно знати про премію за наслідками щорічного оцінювання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кінець року для державних службовців традиційно означає період оцінювання службової діяльності. У 2025 році система преміювання зазнала змін — тепер премія стала не просто додатковою винагородою, а чітко визначеною виплатою за результатами роботи.

Сьомий апеляційний адміністративний суд роз’яснив правила нарахування премії за результатами щорічного оцінювання держслужбовців

Державним службовцям, які отримують відмінну оцінку у результаті щорічного оцінювання встановлюється премія з урахуванням положень абзацу 4 частини 3 статті 50 Закону «Про державну службу» №889-VIII.

Така винагорода має бути виплачена не пізніше за термін виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але водночас не пізніше грудня року, у якому проводиться оцінювання результатів службової діяльності.

Важливо, що розмір цієї премії сумарно із розмірами щомісячних / щоквартальних премій за відповідний рік не повинен перевищувати 30% фонду сталої заробітної плати такого державного службовця за рік.

При цьому розмір (відсоток) премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності може бути різним серед державних службовців, які отримали відмінні оцінки.

Чому так? Суть різниці у преміюванні полягає в тому, що така премія прямопропорційна розміру сталої заробітної плати державного службовця.

Відповідно до Закону заробітна плата державного службовця поділяється на сталу і варіативну частини та гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством.

Стала заробітна плата складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця. А варіативну заробітну плату якраз складають премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності та місячна або квартальна премії.

Також державний службовець може отримувати гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а саме: компенсація у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної відпустки, та інші виплати, встановлені законодавством.

Таким чином, на розмір премії за результатами щорічного оцінювання прямо впливає фонд сталої заробітної плати (високий розмір окладу, великий стаж державної служби, розмір рангу) та кількість відпрацьованого часу за рік.

Відповідно, чим вищі вказані показники, тим більшим буде розмір такого преміювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.