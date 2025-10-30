Практика судов
  1. В Украине

Как теперь будут начислять премии государственным служащим — разъяснение Седьмого ААС

12:00, 30 октября 2025
Что нужно знать о премии по результатам ежегодного оценивания.
Как теперь будут начислять премии государственным служащим — разъяснение Седьмого ААС
Конец года для государственных служащих традиционно означает период оценки служебной деятельности. В 2025 году система премирования претерпела изменения — теперь премия стала не просто дополнительным вознаграждением, а четко определенной выплатой по результатам работы.

Седьмой апелляционный административный суд разъяснил правила начисления премии по результатам ежегодного оценивания госслужащих.

Государственным служащим, которые получают отличную оценку по результатам ежегодного оценивания, устанавливается премия с учетом положений абзаца 4 части 3 статьи 50 Закона «О государственной службе» №889-VIII.

Такое вознаграждение должно быть выплачено не позднее срока выплаты заработной платы за месяц, в котором утверждено заключение по результатам оценивания служебной деятельности, но при этом не позднее декабря года, в котором проводится оценивание результатов служебной деятельности.

Важно, что размер этой премии суммарно с размерами ежемесячных / ежеквартальных премий за соответствующий год не должен превышать 30% фонда постоянной заработной платы такого государственного служащего за год.

При этом размер (процент) премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности может быть разным среди государственных служащих, получивших отличные оценки.

Почему так? Суть разницы в премировании заключается в том, что такая премия прямо пропорциональна размеру постоянной заработной платы государственного служащего.

В соответствии с Законом заработная плата государственного служащего делится на постоянную и вариативную части, а также гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством.

Постоянная заработная плата состоит из должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего. А вариативную заработную плату как раз составляют премия по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячная или квартальная премии.

Также государственный служащий может получать гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, а именно: компенсацию в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, денежную помощь, выплачиваемую при предоставлении ежегодного основного отпуска, и другие выплаты, установленные законодательством.

Таким образом, на размер премии по результатам ежегодного оценивания прямо влияет фонд постоянной заработной платы (высокий размер оклада, большой стаж государственной службы, размер ранга) и количество отработанного времени за год.

Соответственно, чем выше указанные показатели, тем больше будет размер такого премирования.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

