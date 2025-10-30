Рівень довіри до судів в Україні зростає, але залишається низьким — результати дослідження

Порівняно з 2020 роком рівень недовіри до судів зменшився на 9 %, хоча під час війни громадяни традиційно більше довіряють оборонним інституціям.

Під час міжнародної конференції «Верховенство права в епоху популізму: свобода слова та право на справедливий суд» заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Микола Міщенко представив результати дослідження про довіру громадян до судової влади, проведеного за підтримки Ради Європи.

Недовіра до судів — загальноєвропейська тенденція

Як зазначив Міщенко, низький недовіра до судової системи — не лише українська проблема. У Польщі судам не довіряють 57 % громадян, у Франції — 68 %. Для порівняння, у США понад 60 % громадян довіряють місцевим судам, але лише 35 % — Верховному суду.

В Україні довіра зростає серед тих, хто мав власний досвід

Дослідження в Україні охопило два опитування — загальнонаціональне та серед відвідувачів судів. Лише 11 % опитаних українців мали безпосередній досвід взаємодії з судами. Водночас саме ці респонденти демонструють значно вищий рівень довіри:

71 % з них вважають рішення судів законними та справедливими;

серед усіх громадян лише 17 % довіряють судам, тоді як 56 % — висловлюють недовіру.

Медіа впливають на сприйняття судової системи

Основним чинником формування суспільного ставлення до судів є інформаційний вплив.

45 % опитаних визнали, що їхня думка про суди формується під впливом медіа та соціальних мереж, а не власного досвіду.

«Саме тому громадська оцінка часто відображає не особистий досвід, а медійні стереотипи», — наголосив Міщенко.

Позитивна динаміка: менше упереджень, більше віри в законність

Попри загальний скепсис, спостерігається поступове поліпшення суспільних настроїв.

Частка тих, хто вважає, що судді керуються особистою вигодою, знизилася з 35 % до 26 %.

Водночас зросла частка тих, хто переконаний, що судді ухвалюють рішення згідно із законом — із 13 % до 17 %.

Порівняно з 2020 роком рівень недовіри до судів зменшився на 9 %, хоча під час війни громадяни традиційно більше довіряють оборонним інституціям.

Особистий досвід — найкращий аргумент довіри

Опитування громадян на виході із судів показало зовсім іншу картину:

54 % респондентів довіряють судовій системі;

58 % — місцевим судам;

46 % — Верховному Суду.

Це свідчить, що безпосередній досвід спілкування з правосуддям формує більш позитивне ставлення, ніж інформаційний простір.

Суспільство поступово змінює ставлення до судової влади

59 % громадян, які помічають зміни у судовій системі, оцінюють їх позитивно.

За словами Міщенка, це свідчить про поступове зростання довіри та формування більш збалансованого й раціонального сприйняття судової влади в українському суспільстві.

