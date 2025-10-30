Уровень доверия к судам в Украине растет, но остается низким — результаты исследования

Во время международной конференции «Верховенство права в эпоху популизма: свобода слова и право на справедливый суд» заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Николай Мищенко представил результаты исследования о доверии граждан к судебной власти, проведенного при поддержке Совета Европы.
Недоверие к судам — общеевропейская тенденция
Как отметил Мищенко, низкий уровень доверия к судебной системе — не только украинская проблема.
В Польше судам не доверяют 57 % граждан, во Франции — 68 %. Для сравнения, в США более 60 % граждан доверяют местным судам, но лишь 35 % — Верховному суду.
В Украине доверие растет среди тех, кто имел личный опыт
Исследование в Украине охватило два опроса — общенациональный и среди посетителей судов.
Лишь 11 % опрошенных украинцев имели непосредственный опыт взаимодействия с судами. При этом именно эти респонденты демонстрируют значительно более высокий уровень доверия:
Медиа влияют на восприятие судебной системы
Основным фактором формирования общественного отношения к судам является информационное воздействие.
45 % опрошенных признали, что их мнение о судах формируется под влиянием медиа и социальных сетей, а не личного опыта.
«Именно поэтому общественная оценка часто отражает не личный опыт, а медийные стереотипы», — подчеркнул Мищенко.
Позитивная динамика: меньше предубеждений, больше веры в законность
Несмотря на общий скепсис, наблюдается постепенное улучшение общественных настроений.
По сравнению с 2020 годом уровень недоверия к судам снизился на 9 %, хотя во время войны граждане традиционно больше доверяют оборонным институтам.
Личный опыт — лучший аргумент доверия
Опрос граждан на выходе из судов показал совершенно иную картину:
Это свидетельствует о том, что непосредственный опыт общения с правосудием формирует более позитивное отношение, чем информационное пространство.
Общество постепенно меняет отношение к судебной власти
59 % граждан, которые замечают изменения в судебной системе, оценивают их положительно.
По словам Мищенко, это свидетельствует о постепенном росте доверия и формировании более сбалансированного и рационального восприятия судебной власти в украинском обществе.
