Уровень доверия к судам в Украине растет, но остается низким — результаты исследования

14:00, 30 октября 2025
По сравнению с 2020 годом уровень недоверия к судам снизился на 9 %, хотя во время войны граждане традиционно больше доверяют оборонным институтам.
Уровень доверия к судам в Украине растет, но остается низким — результаты исследования
Фото: Верховный Суд
Во время международной конференции «Верховенство права в эпоху популизма: свобода слова и право на справедливый суд» заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Николай Мищенко представил результаты исследования о доверии граждан к судебной власти, проведенного при поддержке Совета Европы.

Недоверие к судам — общеевропейская тенденция

Как отметил Мищенко, низкий уровень доверия к судебной системе — не только украинская проблема.

В Польше судам не доверяют 57 % граждан, во Франции — 68 %. Для сравнения, в США более 60 % граждан доверяют местным судам, но лишь 35 % — Верховному суду.

В Украине доверие растет среди тех, кто имел личный опыт

Исследование в Украине охватило два опроса — общенациональный и среди посетителей судов.

Лишь 11 % опрошенных украинцев имели непосредственный опыт взаимодействия с судами. При этом именно эти респонденты демонстрируют значительно более высокий уровень доверия:

  • 71 % из них считают решения судов законными и справедливыми;
  • среди всех граждан только 17 % доверяют судам, тогда как 56 % — выражают недоверие.

Медиа влияют на восприятие судебной системы

Основным фактором формирования общественного отношения к судам является информационное воздействие.

45 % опрошенных признали, что их мнение о судах формируется под влиянием медиа и социальных сетей, а не личного опыта.

«Именно поэтому общественная оценка часто отражает не личный опыт, а медийные стереотипы», — подчеркнул Мищенко.

Позитивная динамика: меньше предубеждений, больше веры в законность

Несмотря на общий скепсис, наблюдается постепенное улучшение общественных настроений.

  • Доля тех, кто считает, что судьи руководствуются личной выгодой, снизилась с 35 % до 26 %.
  • В то же время выросла доля тех, кто убежден, что судьи принимают решения в соответствии с законом — с 13 % до 17 %.

По сравнению с 2020 годом уровень недоверия к судам снизился на 9 %, хотя во время войны граждане традиционно больше доверяют оборонным институтам.

Личный опыт — лучший аргумент доверия

Опрос граждан на выходе из судов показал совершенно иную картину:

  • 54 % респондентов доверяют судебной системе;
  • 58 % — местным судам;
  • 46 % — Верховному Суду.

Это свидетельствует о том, что непосредственный опыт общения с правосудием формирует более позитивное отношение, чем информационное пространство.

Общество постепенно меняет отношение к судебной власти

59 % граждан, которые замечают изменения в судебной системе, оценивают их положительно.

По словам Мищенко, это свидетельствует о постепенном росте доверия и формировании более сбалансированного и рационального восприятия судебной власти в украинском обществе.

суд Верховный Суд апелляционные суды местные суды

