Apple частково виграла суд через дефект AirPods Pro – але головне звинувачення залишилось

20:48, 30 жовтня 2025
Суд відхилив частину позовів, але залишив звинувачення у приховуванні проблем.
Компанія Apple досягла часткової перемоги в позові про дефект перших AirPods Pro, поданому в листопаді 2024 року. Суддя відхилив низку звинувачень, хоча основна претензія про приховування відомих проблем залишилася чинною. Про це повідомляє MacRumors.

Позов стосувався першого покоління AirPods Pro, які мали постійні тріски, клацання та статичні шуми. Apple випустила оновлення ПЗ у травні 2020 року та програму безплатного ремонту в жовтні 2020 року. Позивачі заявляли, що не купували б навушники або заплатили б менше, якби знали про дефект.

У березні 2025 року Apple вимагала закриття справи. Суд частково задовольнив клопотання, скасувавши звинувачення за законами про захист споживачів, гарантіями та федеральними позовами через відсутність представників від кожного штату. Також відхилили вимогу заборони продажів, оскільки оригінальні AirPods Pro більше не виробляються.

Однак звинувачення у шахрайстві через замовчування залишилися: Apple нібито знала про дефект, але не повідомила про нього навіть після запуску ремонтної програми. Позивачам дали 21 день для уточнення відхилених вимог і повторного подання.

Apple стверджує, що зобов’язана інформувати лише про проблеми безпеки після гарантії, а дефект звуку небезпеки не становив. Суд не відкинув цей аргумент, але вважає, що оцінювати його по суті ще зарано.

суд Apple

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

