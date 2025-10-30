Apple частично выиграла суд из-за дефекта AirPods Pro – но главное обвинение осталось

Суд отклонил часть исков, но оставил обвинение в сокрытии проблем.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple добилась частичной победы в иске о дефекте первых AirPods Pro, поданном в ноябре 2024 года. Судья отклонил ряд обвинений, хотя основная претензия о сокрытии известных проблем осталась в силе. Об этом сообщает MacRumors.

Иск касался первого поколения AirPods Pro, которые имели постоянные трески, щелчки и статические шумы. Apple выпустила обновление ПО в мае 2020 года и программу бесплатного ремонта в октябре 2020 года. Истцы заявляли, что не покупали бы наушники или заплатили бы меньше, если бы знали о дефекте.

В марте 2025 года Apple требовала закрытия дела. Суд частично удовлетворил ходатайство, отменив обвинения по законам о защите потребителей, гарантиях и федеральным искам из-за отсутствия представителей от каждого штата. Также отклонили требование запрета продаж, поскольку оригинальные AirPods Pro больше не производятся.

Однако обвинения в мошенничестве из-за умалчивания остались: Apple якобы знала о дефекте, но не сообщила о нем даже после запуска ремонтной программы. Истцам дали 21 день для уточнения отклоненных требований и повторной подачи.

Apple утверждает, что обязана информировать только о проблемах безопасности после гарантии, а дефект звука опасности не представлял. Суд не отверг этот аргумент, но считает, что оценивать его по существу еще рано.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.