ВККС призначила 4-й етап іспиту в межах конкурсу до ВАКС — графік та зразки практичних завдань

16:00, 30 жовтня 2025
Кількість завдань, які обираються для виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати – 2, з яких: одне завдання типу 1 та одне завдання типу 2.
ВККС призначила 4-й етап іспиту в межах конкурсу до ВАКС — графік та зразки практичних завдань
Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 жовтня ухвалила рішення про призначення четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати) у межах оголошеного рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

«У разі невідповідності прізвища учасника зазначеному у списку, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на четвертий етап кваліфікаційного іспиту документ, що посвідчує відповідну зміну», - заявили у Комісії.

Виконання практичного завдання проводитиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Кількість завдань, які обираються для виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати – 2, з яких: одне завдання типу 1 та одне завдання типу 2.

Дата виконання завдання типу 1 – 12 листопада 2025 року. Тривалість – 300 хвилин. Максимально можливий бал – 75 балів.

Дата виконання завдання типу 2 – 14 листопада 2025 року. Тривалість – 300 хвилин. Максимально можливий бал – 75 балів.

Максимально можливий бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – 150.

Прохідний бал – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

Виконання практичного завдання здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Зразки практичних завдань:

Нагадаємо, раніше ВККС оприлюднила декодовані результати тестування когнітивних здібностей.

