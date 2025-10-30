ВККС призначила 4-й етап іспиту в межах конкурсу до ВАКС — графік та зразки практичних завдань

Кількість завдань, які обираються для виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати – 2, з яких: одне завдання типу 1 та одне завдання типу 2.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 жовтня ухвалила рішення про призначення четвертого етапу кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду, зокрема його Апеляційної палати) у межах оголошеного рішенням Комісії від 03 червня 2025 року № 112/зп-25 конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

«У разі невідповідності прізвища учасника зазначеному у списку, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на четвертий етап кваліфікаційного іспиту документ, що посвідчує відповідну зміну», - заявили у Комісії.

Виконання практичного завдання проводитиметься у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Дата виконання завдання типу 1 – 12 листопада 2025 року. Тривалість – 300 хвилин. Максимально можливий бал – 75 балів.

Дата виконання завдання типу 2 – 14 листопада 2025 року. Тривалість – 300 хвилин. Максимально можливий бал – 75 балів.

Максимально можливий бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – 150.

Прохідний бал – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

Виконання практичного завдання здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Зразки практичних завдань:

Нагадаємо, раніше ВККС оприлюднила декодовані результати тестування когнітивних здібностей.

