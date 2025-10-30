Практика судов
ВККС назначила 4-й этап экзамена в рамках конкурса в ВАКС — график и образцы практических заданий

16:00, 30 октября 2025
Высшая квалификационная комиссия судей 29 октября приняла решение о назначении четвертого этапа квалификационного экзамена (выполнение практического задания по специализации Высшего антикоррупционного суда, включая его Апелляционную палату) в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года №112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

«В случае несоответствия фамилии участника указанной в списке, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно уведомить Комиссию по телефону (044) 233-63-85 и взять на четвертый этап квалификационного экзамена документ, подтверждающий соответствующее изменение», — заявили в Комиссии.

Выполнение практического задания будет проводиться в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9.

Количество заданий, которые выбираются для выполнения практического задания по специализации Высшего антикоррупционного суда, включая его Апелляционную палату, — 2: одно задание типа 1 и одно задание типа 2.

Дата выполнения задания типа 1 — 12 ноября 2025 года. Продолжительность — 300 минут. Максимально возможный балл — 75 баллов.

Дата выполнения задания типа 2 — 14 ноября 2025 года. Продолжительность — 300 минут. Максимально возможный балл — 75 баллов.

Максимально возможный балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 150.

Проходной балл — 75 процентов от максимально возможного, то есть 112,5 балла.

Выполнение практического задания будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

 

 

Образцы практических заданий:

  

Напомним, ранее ВККС опубликовала декодированные результаты тестирования когнитивных способностей.

