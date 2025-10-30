Конкурс в ВАКС — опубликованы декодированные результаты тестирования когнитивных способностей

К четвертому этапу квалификационного экзамена — выполнению практического задания по специализации Высшего антикоррупционного суда, его Апелляционной палаты, допущены 87 кандидатов.

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что принято решение об утверждении кодированных и декодированных результатов тестирования когнитивных способностей, проведенного 27 октября 2025 года в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года №112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде.

Декодированные результаты тестирования:

Напомним, ВККС опубликовала примеры тестирования когнитивных способностей по вербальному и логическому мышлению.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, которое состоялось 13 октября. Согласно данным ВККС, успешно прошли тестирование 131 претендент на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

