Конкурс в ВАКС — опубликованы примеры тестирования когнитивных способностей

17:12, 21 октября 2025
ВККС обнародовала примеры тестирования когнитивных способностей, касающихся вербального и логического мышления.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, которое состоялось 13 октября. Согласно данным ВККС, успешно прошли тестирование 131 претендент на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Позже ВККС сообщила, что решением от 14 октября 2025 года № 187/зп-25 назначено тестирование когнитивных способностей в рамках объявленного решением Комиссии от 3 июня 2025 года № 112/зп-25 конкурса на замещение вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде. Тем же решением определены особенности порядка проведения тестирования когнитивных способностей и методика оценки его результатов.

«Если участнику предлагается текст с определенным количеством тестовых вопросов к нему, при переходе к следующему вопросу на экране отображается тот же основной текст к тестовому заданию. Каждый ответ на тестовый вопрос в этом задании оценивается отдельно», — подчеркнули в ВККС.

Также Комиссия опубликовала примеры тестирования когнитивных способностей:

