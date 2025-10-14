Практика судов
Конкурс в Высший антикоррупционный суд – тестирование на IQ состоится 27 октября

17:15, 14 октября 2025
Проходной балл за IQ-тестирование существенно снижен по сравнению с предыдущим конкурсом.
Источник фото - ВККС
Высшая квалификационная комиссия судей 14 октября 2025 года утвердила результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, которое состоялось 13 октября.

Согласно данным ВККС, удачно сдали тестирование 131 претендент на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

При этом 10 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 1 претендент вообще не явился на тестирование.

Напомним, что для получения допуска к следующему этапу квалификационного экзамена – тестированию когнитивных способностей (IQ-тест), кандидатам необходимо было набрать минимум 112,5 балла (75% от максимально возможного балла).

Соответственно, допуск к тестированию на когнитивные способности получил 131 кандидат.

Тестирование на когнитивные способности состоится 27 октября 2025 года в здании ВККС.

Продолжительность тестирования – 30 минут

Количество вопросов – 40 вопросов

Максимально возможный балл – 60 баллов

Средний допустимый и проходной балл – 33 балла или 55% от максимально возможного балла.

Напомним, что во время конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС 2023-2025 годов, кандидаты должны были набрать не менее 75% от максимально возможного балла за IQ-тест.

Также «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как проходил первый экзамен в рамках конкурса на должности судей Антикоррупционного суда – тестирование знаний по истории украинской государственности.

С результатами тестирования общих знаний в области права и графиком IQ-теста можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

