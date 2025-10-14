Практика судів
Конкурс до Вищого антикорупційного суду – тестування на IQ відбудеться 27 жовтня

17:15, 14 жовтня 2025
Прохідний бал за IQ-тестування суттєво знижено у порівнянні з попереднім конкурсом.
Конкурс до Вищого антикорупційного суду – тестування на IQ відбудеться 27 жовтня
Джерело фото — ВККС
Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 жовтня 2025 року затвердила результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, яке відбулося 13 жовтня.

Відповідно до даних ВККС, вдало склали тестування 131 претендент на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

При цьому 10 кандидатів не набрали прохідного балу, а ще 1 претендент взагалі не з’явився на тестування. 

Нагадаємо, що для отримання допуску до наступного етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей (IQ-тест), кандидатам необхідно було набрати мінімум 112,5 балів (75% від максимально можливого балу).

Відповідно, допуск до тестування на когнітивні здібності отримали 131 кандидат.

Тестування на когнітивні здібності відбудеться 27 жовтня 2025 року у будівлі ВККС.

Тривалість тестування – 30 хвилин

Кількість запитань – 40 запитань

Максимально можливий бал – 60 балів

Середній допустимий і прохідний бал – 33 бали або 55% від максимально можливого балу.

Нагадаємо, що під час конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС 2023-2025 років, кандидати мали набрати щонайменше 75% від максимально можливого балу за IQ-тест.

Також «Судово-юридична газета» розповідала, як проходив перший іспит у межах конкурсу на посади суддів Антикорупційного суду – тестування знань з історії української державності.

З результатами тестування загальних знань у сфері права, а також із графіком IQ-тестування можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

