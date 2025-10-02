Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

13:50, 2 жовтня 2025
Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.
Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 2 жовтня 2025 року затвердила результати першого тестування, яке 1 жовтня складали учасники конкурсу на 23 вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати.

За даними ВККС, перший етап кваліфікаційного іспиту – тестування знань з історії української державності вдало склали 142 кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Нагадаємо, що до вказаного тестування ВККС допустила 158 кандидатів. Провалили тестування 4 кандидатів, а ще 12 учасників конкурсу взагалі не з’явилися на тестування.

Відповідно, 13 жовтня складатимуть другий етап іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Антикорупційного суду 142 кандидати.

Тривалість тестування – 150 хвилин.

Кількість тестових запитань – 150.

Максимально можливий бал за тестування на знання історії державності – 150 балів.

Прохідний бал визначено на рівні 75% від максимально можливого балу, тобто 112,5 балів.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже розповідала про всі чотири етапи кваліфікаційного іспиту для претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, а також про особливості конкурсу.

За розрахунками ВККС, останній етап кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання), має відбутися 14 листопада.

На відміну від конкурсу 2023-2025 років, наразі кандидати можуть одночасно претендувати як на посади суддів ВАКС, так і на посади суддів АП ВАКС.

З результатами тестування на знання історії державності можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС ВАКС конкурс Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лідери ЄС обговорили «репараційний кредит» у 140 млрд, спрощення процедури вступу України до ЄС та «стіну дронів», але поки не дійшли спільної думки

У голів Єврокомісії та Євроради є одна спільна риса: їхні ідеї не мають успіху – Politico.

Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.

Кабмін ліквідував міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку українців за кордоном

Уряд вирішив ліквідувати створену в 2024 році міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку українців, які перебувають за кордоном, їх підготовки та проходження військової служби.

Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Єврокомісія має погодити використання допомоги на військові потреби – після чого Мінфін внесе законопроект про збільшення видатків на виплати військовим на 300 млрд грн

«Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони йдуть вже давно і на різних рівнях, але найбільшим каталізатором до того, що це рішення, сподіваємось, буде прийнято зараз, є те, що Україна досягла межі свого власного ресурсу, який ми можемо використовувати на оборону» – Роксолана Підласа.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області