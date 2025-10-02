Конкурс на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати — наступне тестування 13 жовтня

Перше тестування на знання історії української державності вдало склали 142 кандидати.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 2 жовтня 2025 року затвердила результати першого тестування, яке 1 жовтня складали учасники конкурсу на 23 вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та його апеляційної палати.

За даними ВККС, перший етап кваліфікаційного іспиту – тестування знань з історії української державності вдало склали 142 кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Нагадаємо, що до вказаного тестування ВККС допустила 158 кандидатів. Провалили тестування 4 кандидатів, а ще 12 учасників конкурсу взагалі не з’явилися на тестування.

Відповідно, 13 жовтня складатимуть другий етап іспиту – тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації Антикорупційного суду 142 кандидати.

Тривалість тестування – 150 хвилин.

Кількість тестових запитань – 150.

Максимально можливий бал за тестування на знання історії державності – 150 балів.

Прохідний бал визначено на рівні 75% від максимально можливого балу, тобто 112,5 балів.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже розповідала про всі чотири етапи кваліфікаційного іспиту для претендентів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, а також про особливості конкурсу.

За розрахунками ВККС, останній етап кваліфікаційного іспиту (виконання практичного завдання), має відбутися 14 листопада.

На відміну від конкурсу 2023-2025 років, наразі кандидати можуть одночасно претендувати як на посади суддів ВАКС, так і на посади суддів АП ВАКС.

З результатами тестування на знання історії державності можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

