Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 2 октября 2025 года утвердила результаты первого тестирования, которое 1 октября сдавали участники конкурса на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты.

По данным ВККС, первый этап квалификационного экзамена – тестирование знаний по истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Напомним, что к указанному тестированию ВККС допустила 158 кандидатов. Провалили тестирование 4 кандидата, а еще 12 участников конкурса вообще не явились на тестирование.

Соответственно, 13 октября будут сдавать второй этап экзамена – тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации Антикоррупционного суда, 142 кандидата.

Продолжительность тестирования – 150 минут.

Количество тестовых вопросов – 150.

Максимально возможный балл за тестирование на знание истории государственности – 150 баллов.

Проходной балл определен на уровне 75% от максимально возможного балла, то есть 112,5 балла.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала обо всех четырех этапах квалификационного экзамена для претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС, а также об особенностях конкурса.

По расчетам ВККС, последний этап квалификационного экзамена (выполнение практического задания) должен состояться 14 ноября.

В отличие от конкурса 2023-2025 годов, кандидаты могут одновременно претендовать как на должности судей ВАКС, так и на должности судей АП ВАКС.

С результатами тестирования на знание истории государственности можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.