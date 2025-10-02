Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

13:50, 2 октября 2025
Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.
Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 2 октября 2025 года утвердила результаты первого тестирования, которое 1 октября сдавали участники конкурса на 23 вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты.

По данным ВККС, первый этап квалификационного экзамена – тестирование знаний по истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Напомним, что к указанному тестированию ВККС допустила 158 кандидатов. Провалили тестирование 4 кандидата, а еще 12 участников конкурса вообще не явились на тестирование.

Соответственно, 13 октября будут сдавать второй этап экзамена – тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации Антикоррупционного суда, 142 кандидата.

Продолжительность тестирования – 150 минут.

Количество тестовых вопросов – 150.

Максимально возможный балл за тестирование на знание истории государственности – 150 баллов.

Проходной балл определен на уровне 75% от максимально возможного балла, то есть 112,5 балла.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» уже рассказывала обо всех четырех этапах квалификационного экзамена для претендентов на должности судей ВАКС и АП ВАКС, а также об особенностях конкурса.

По расчетам ВККС, последний этап квалификационного экзамена (выполнение практического задания) должен состояться 14 ноября.

В отличие от конкурса 2023-2025 годов, кандидаты могут одновременно претендовать как на должности судей ВАКС, так и на должности судей АП ВАКС.

С результатами тестирования на знание истории государственности можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд судья ВККС ВАКС конкурс Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Кабмин ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев за границей

Правительство решило ликвидировать созданную в 2024 году межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев, находящихся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы.

Руководство НАПК получило 366 тысяч грн зарплаты, ВККС – 263 тысячи, НАГС – 256 тысяч грн – Минфин обновил данные за август

Среди органов судебной власти лидером по уровню зарплат в августе стала Высшая квалификационная комиссия судей.

Еврокомиссия должна согласовать использование помощи на военные нужды – после чего Минфин внесет законопроект об увеличении расходов на выплаты военным на 300 млрд грн

«Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны идут уже давно и на разных уровнях, но самый большой катализатор к тому, что это решение, надеемся, будет принято сейчас, это то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону», – Роксолана Пидласа.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області