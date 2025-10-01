Конкурс на посади суддів ВАКС – у порівнянні з попереднім конкурсом кількість кандидатів зменшилася

Якщо у 2023 році допуск до участі у конкурсі отримали 161 кандидат, то наразі лише 158, а тестувань при цьому стало більше.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 вересня визначила остаточний список учасників конкурсу на 13 посад суддів Вищого антикорупційного суду та на 10 посад суддів його Апеляційної палати.

До участі у конкурсі допущено 158 кандидатів на посади суддів, а ще 47 правників отримали відмову у допуску. Таким чином, загалом документи для участі у конкурсі подали 205 кандидатів.

Скільки кандидатів було під час попереднього конкурсу

Цікаво, що попри заклики до правників подаватися на конкурс до Антикорупційного суду, у порівнянні з попереднім конкурсом, який відбувався у 2023-2025 роках, кількість бажаючих стати суддями ВАКС та АП ВАКС навіть зменшилася.

У 2023 році документи для участі у конкурсі подали 238 кандидатів (153 – на посади суддів ВАКС та 85 – на посади суддів АП ВАКС).

Допуск до участі у конкурсі тоді отримали 161 кандидат (100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 кандидат на посади суддів АП ВАКС).

Особливості конкурсу 2025 року

Необхідно зазначити, що конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС наразі відбувається за дещо іншими правилами, ніж попередній конкурс.

По-перше, претенденти на посади суддів Антикорупційного суду вже 1 жовтня складатимуть додаткове тестування, якого не було під час усіх попередніх конкурсів до ВАКС та АП ВАКС – тестування знань з історії української державності.

По-друге, відтепер існує лише один загальний список кандидатів до Антикорупційного суду, без поділу на першу та апеляційну інстанції.

По-третє, завдяки змінам до законодавства, участь у конкурсі повторно змогли взяти участь кандидати, які зазнали невдачі під час конкурсу 2023-2025 років, хоча раніше повторна участь у конкурсі у настільки короткий термін була неможливою.

Хто бере участь у конкурсі

Чимала кількість кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду вже брала участь у конкурсі 2023-2025 років.

Так, у конкурсі беруть участь судді Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас, Тетяна Криклива, Віталій Крикливий, Віктор Маслов, Наталя Мовчан, Катерина Сікора, Ігор Строгий, Олена Танасевич, а також помічники суддів ВАКС Оксана Стеблинська, Андрій Юнусов, Юрій Боднарук та Олег Кімстачов.

Також у конкурсі беруть участь судді місцевих судів – Вікторія Кицюк, Євген Капітонов, Марія Дмитрієва, Софія Данилів, Мар’ян Мицак, Ірина Тесленко, Дмитро Мовчан, Юлія Боброва, Владислав Ріхтер, Ігор Чайкін, Костянтин Харакоз.

Вирішила взяти участь у конкурсі і певна кількість адвокатів, які практикують у Вищому антикорупційному суді або беруть участь у відомих судових процесах, зокрема, Дмитро Остапенко, Ірина Кузіна, Артем Донець.

Нагадаємо, що конкурс на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС, який відбувався у 2023-2025 роках фактично завершився невдачею – за підсумками конкурсу вдалося призначити лише двох суддів першої інстанції ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун