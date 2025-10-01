Конкурс на должности судей ВАКС – по сравнению с предыдущим конкурсом количество кандидатов уменьшилось

Высшая квалификационная комиссия судей 29 сентября определила окончательный список участников конкурса на 13 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 должностей судей его Апелляционной палаты.
К участию в конкурсе допущены 158 кандидатов на должности судей, а еще 47 юристов получили отказ в допуске. Таким образом, в общей сложности документы для участия в конкурсе подали 205 кандидатов.
Сколько кандидатов участвовало в предыдущем конкурсе
Интересно, что, несмотря на призывы к юристам подаваться на конкурс в Антикоррупционный суд, по сравнению с предыдущим конкурсом, который проходил в 2023-2025 годах, количество желающих стать судьями ВАКС и АП ВАКС даже уменьшилось.
В 2023 году документы для участия в конкурсе подали 238 кандидатов (153 – на должности судей ВАКС и 85 – на должности судей АП ВАКС).
Допуск к участию в конкурсе получили тогда 161 кандидат (100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС).
Особенности конкурса 2025 года
Необходимо отметить, что конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС сейчас проходит по несколько иным правилам, чем предыдущий конкурс.
Во-первых, претенденты на должности судей Антикоррупционного суда уже 1 октября будут сдавать дополнительное тестирование, которого не было во время предыдущих конкурсов в ВАКС и АП ВАКС – тестирование знаний по истории украинской государственности.
Во-вторых, отныне существует только один общий список кандидатов в Антикоррупционный суд без разделения на первую и апелляционную инстанции.
В-третьих, благодаря изменениям в законодательство, участие в конкурсе повторно смогли принять участие кандидаты, потерпевшие неудачу во время конкурса 2023-2025 годов, хотя ранее повторное участие в конкурсе в столь короткий срок было невозможно.
Кто участвует в конкурсе
Большое количество кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда уже участвовали в конкурсе 2023-2025 годов.
Так, в конкурсе принимают участие судьи Высшего антикоррупционного суда Виталий Дубас, Татьяна Крикливая, Виталий Крикливый, Виктор Маслов, Наталья Мовчан, Екатерина Сикора, Игорь Строгий, Елена Танасевич, а также помощники судей ВАКС Оксана Стеблинская, Андрей Юнусов, Юрий Боднарук и Олег Кимстачев.
Также в конкурсе принимают участие судьи местных судов – Виктория Кицюк, Евгений Капитонов, Мария Дмитриева, София Данылив, Марьян Мыцак, Ирина Тесленко, Дмитрий Мовчан, Юлия Боброва, Владислав Рихтер, Игорь Чайкин, Константин Харакоз.
Решили принять участие в конкурсе и определенное количество адвокатов, практикующих в Высшем антикоррупционном суде или участвующих в известных судебных процессах, в частности, Дмитрий Остапенко, Ирина Кузина, Артем Донец.
Напомним, что конкурс на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС, который проходил в 2023-2025 годах, фактически завершился неудачей – по итогам конкурса удалось назначить только двух судей первой инстанции ВАКС.
Автор: Вячеслав Хрипун
