Конкурс на должности судей ВАКС – по сравнению с предыдущим конкурсом количество кандидатов уменьшилось

Если в 2023 году допуск к участию в конкурсе получил 161 кандидат, то сейчас только 158, а тестов при этом стало больше.

Высшая квалификационная комиссия судей 29 сентября определила окончательный список участников конкурса на 13 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 должностей судей его Апелляционной палаты.

К участию в конкурсе допущены 158 кандидатов на должности судей, а еще 47 юристов получили отказ в допуске. Таким образом, в общей сложности документы для участия в конкурсе подали 205 кандидатов.

Сколько кандидатов участвовало в предыдущем конкурсе

Интересно, что, несмотря на призывы к юристам подаваться на конкурс в Антикоррупционный суд, по сравнению с предыдущим конкурсом, который проходил в 2023-2025 годах, количество желающих стать судьями ВАКС и АП ВАКС даже уменьшилось.

В 2023 году документы для участия в конкурсе подали 238 кандидатов (153 – на должности судей ВАКС и 85 – на должности судей АП ВАКС).

Допуск к участию в конкурсе получили тогда 161 кандидат (100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС).

Особенности конкурса 2025 года

Необходимо отметить, что конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС сейчас проходит по несколько иным правилам, чем предыдущий конкурс.

Во-первых, претенденты на должности судей Антикоррупционного суда уже 1 октября будут сдавать дополнительное тестирование, которого не было во время предыдущих конкурсов в ВАКС и АП ВАКС – тестирование знаний по истории украинской государственности.

Во-вторых, отныне существует только один общий список кандидатов в Антикоррупционный суд без разделения на первую и апелляционную инстанции.

В-третьих, благодаря изменениям в законодательство, участие в конкурсе повторно смогли принять участие кандидаты, потерпевшие неудачу во время конкурса 2023-2025 годов, хотя ранее повторное участие в конкурсе в столь короткий срок было невозможно.

Кто участвует в конкурсе

Большое количество кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда уже участвовали в конкурсе 2023-2025 годов.

Так, в конкурсе принимают участие судьи Высшего антикоррупционного суда Виталий Дубас, Татьяна Крикливая, Виталий Крикливый, Виктор Маслов, Наталья Мовчан, Екатерина Сикора, Игорь Строгий, Елена Танасевич, а также помощники судей ВАКС Оксана Стеблинская, Андрей Юнусов, Юрий Боднарук и Олег Кимстачев.

Также в конкурсе принимают участие судьи местных судов – Виктория Кицюк, Евгений Капитонов, Мария Дмитриева, София Данылив, Марьян Мыцак, Ирина Тесленко, Дмитрий Мовчан, Юлия Боброва, Владислав Рихтер, Игорь Чайкин, Константин Харакоз.

Решили принять участие в конкурсе и определенное количество адвокатов, практикующих в Высшем антикоррупционном суде или участвующих в известных судебных процессах, в частности, Дмитрий Остапенко, Ирина Кузина, Артем Донец.

Напомним, что конкурс на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС, который проходил в 2023-2025 годах, фактически завершился неудачей – по итогам конкурса удалось назначить только двух судей первой инстанции ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун