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Конкурс на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС: 161 кандидат отримав допуск

08:30, 19 червня 2024
Судді Вищого антикорупційного суду будуть змагатися за посади суддів АП ВАКС між собою, а на місця суддів ВАКС претендують їх помічники.
Конкурс на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС: 161 кандидат отримав допуск
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 18 червня оприлюднила остаточний список осіб, допущених до участі у конкурсах на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Нагадаємо, що 23 листопада 2023 року ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

За результатами розгляду відповідних документів, з 238 кандидатів, що подали документи для участі у конкурсі, допущено до конкурсу 161 кандидата.

Відповідно, відмову після перевірки стажу, комплектності поданих документів та відповідності кваліфікаційним вимогам, отримали 77 кандидатів (32,4% кандидатів).

Так, для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС подали документи 153 кандидати. До участі у конкурсі Комісія допустила 100 кандидатів, а ще 53 отримали відмову у допуску.

У конкурсі на посади суддів АП ВАКС планували взяти участь 85 кандидатів. У підсумку, 61 кандидата Комісія допустила до участі у конкурсі, а ще 24 кандидати отримали відмову у допуску.

Як вже розповідала «Судово-юридична газета», у певній мірі конкурс на десять вакантних посад суддів АП ВАКС може перетворитися на змагання між суддями власне Вищого антикорупційного суду, адже до участі у конкурсі допущено одразу 11 суддів ВАКС.

Це судді:

Віталій Дубас

Наталя Мовчан

Тетяна Криклива

Віталій Крикливий

Віктор Маслов

Оксана Олійник

Катерина Сікора

Ігор Строгий

Олена Танасевич

Леся Федорак

Катерина Широка

Крім того, у конкурсі на посади суддів ВАКС візьмуть участь і четверо помічників суддів ВАКС:

Андрій Юнусов – помічник голови Апеляційної палати ВАКС Олександра Семенникова

Оксана Стеблинська – помічник судді ВАКС Віталія Дубаса

Юрій Боднарук – помічник судді АП ВАКС Дмитра Михайленка

Олег Кімстачов – помічник судді ВАКС Оксани Олійник, у минулому Олег Кімстачов – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

В цілому, більшість кандидатів, які допущені до участі у конкурсі є суддями судів першої інстанції різної спеціалізації (90 кандидатів).

Втім, слід зазначити, що серед кандидатів з числа суддів, яких Комісія допустила до участі у конкурсі, є певна частка кандидатів, які у минулі роки притягалися до дисциплінарної відповідальності або мають проблеми з проходженням кваліфікаційного оцінювання суддів.

Також у конкурсі візьмуть участь адвокати (серед них – відомі столичні адвокати Анна Надточиєва, Олександр ШадрінКирило Легких), науковці-правники і Радник Голови Верховної Ради, науковець Олександр Гладун.

З повним списком кандидатів, яких було допущено до участі у конкурсі або які отримали відмову у допуску, можна ознайомитися нижче:

 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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