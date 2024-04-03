На посади суддів ВАКС та АП ВАКС претендують 238 кандидатів: цікаві нюанси конкурсу

На десять вакантних посад суддів Апеляційної палати претендують 11 суддів ВАКС, а також їх помічники.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 2 квітня 2024 року оприлюднила інформацію щодо кількості кандидатів на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Так, на 15 вакантних посад суддів ВАКС претендують 153 кандидати, а на 10 посад суддів АП ВАКС – 85 кандидатів. Загалом документи для участі у конкурсі подали 238 кандидатів.

Це дещо менше ніж під час першого конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС у 2018-2019 роках.

У 2018 році конкурс було оголошено на 39 посад суддів ВАКС та АП ВАКС. Документи для участі у конкурсі тоді подали 342 кандидати, з яких 270 було допущено до іспитів. На посади суддів у квітні 2019 року було призначено 38 переможців конкурсу (27 суддів до ВАКС та 11 суддів до АП ВАКС).

Цікаво, що 160 кандидатів подали документи до 15 березня, тобто до рішення ВККС про продовження строку подання документів для участі у конкурсі до 30 березня. Разом з тим, 78 кандидатів подали документи вже після продовження строку.

Втім, слід зазначити, що ВККС незабаром буде проведена процедура допуску кандидатів до участі у конкурсі – кваліфікаційному іспиті, відтак певна частина кандидатів ще буде відсіяна через невідповідність кваліфікаційним вимогам або неповноту надісланих в Комісію документів.

Кандидати з Вищого антикорупційного суду

Конкурс на посади суддів Апеляційної палати ВАКС може перетворитися на справжні перегони між самими суддями ВАКС.

Так, на 10 вакантних посад суддів АП ВАКС претендують одразу 11 суддів ВАКС. Це судді:

Віталій Дубас

Наталя Мовчан

Тетяна Криклива

Віталій Крикливий

Віктор Маслов

Оксана Олійник

Катерина Сікора

Ігор Строгий

Олена Танасевич

Леся Федорак

Катерина Широка

Крім того, у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС візьмуть участь і четверо помічників суддів ВАКС:

Андрій Юнусов – помічник голови Апеляційної палати ВАКС Олександра Семенникова

Оксана Стеблинська – помічник судді ВАКС Віталія Дубаса

Юрій Боднарук – помічник судді АП ВАКС Дмитра Михайленка

Олег Кімстачов – помічник судді ВАКС Оксани Олійник, у минулому Олег Кімстачов – суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області

Таким чином, вперше в історії судової влади України може скластися унікальна для судової влади ситуація, коли помічники суддів будуть змагатися за посади суддів АП ВАКС з суддями ВАКС.

Судді місцевих судів

Також документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС подали 116 суддів судів першої інстанції. Абсолютна більшість з них – це судді місцевих загальних судів. Втім, документи також подали і декілька суддів місцевих господарських та окружних адміністративних судів.

Разом з тим, звертає на себе увагу та обставина, що велика кількість суддів, які подали документи для участі у конкурсі (щонайменше 50 суддів), є суддями судів, що опинилися в окупації або знаходяться близько до зони бойових дій – це території Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Сумської та Херсонської областей.

Також, звертає на себе увагу велика кількість кандидатів, які представляють ті ж самі суди. Наприклад, у конкурсі планують взяти участь одразу 3 судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області та 3 судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Судді судів апеляційної інстанції у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС не беруть участі взагалі. А судді у відставці представлені лише одним кандидатом.

Адвокати

Документи для участі у конкурсі подали близько 70 представників адвокатської спільноти. Наприклад, це відомі столичні адвокати Анна Надточиєва, Олександр Шадрін, Кирило Легких, Таміла Алексик.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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