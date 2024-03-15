Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу»

До «клубу білого бізнесу» щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, зокрема, до рівня сплати податків і рівня нарахування заробітної плати: опубліковано законопроект.

Представник військової адміністрації запропонував судді «вирішити питання» щодо громадянина, який не з’явився у ТЦК: скандал у Полтавський області

Територіальне управління ДСА виступило посередником і організувало зустріч службовця військової адміністрації з головою суду.

«Або – або»: чи відповідає процесуальному закону формулювання прохальної частини позову із зазначенням альтернатив можливих способів захисту порушеного права – позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду підкреслила, що зміст позовних вимог – це максимально чітко і зрозуміло сформовані визначення способу захисту порушеного права, свободи чи інтересу у прохальній частині позову.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

12:21, 15 березня 2024
Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.
Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 березня продовжила строк подання документів для участі у конкурсі на 25 посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати до 30 березня.

Як зазначив доповідач – член ВККС Олег Коліуш, необхідність продовження строків викликана бажанням Комісії залучити для участі у конкурсі як можна більше кандидатів. До того ж в Україні наразі діє воєнний стан, що у певній мірі стримує потенційних кандидатів на посади суддів ВАКС.

Олег Коліуш зазначив, що у 2018-2019 роках, під час першого конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, на одну вакантну посаду приходилося дев’ять кандидатів.

Зазначимо, що у 2018 році конкурс було оголошено на 39 посад суддів ВАКС та АП ВАКС. Документи для участі у конкурсі тоді подали 342 кандидати, з яких 270 було допущено до іспитів. На посади суддів у квітні 2019 року було призначено 38 переможців конкурсу (27 суддів до ВАКС та 11 суддів до АП ВАКС).

Разом з тим, як зазначив Олег Коліуш, станом на 13 березня 2024 року для участі у другому конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС документи подали лише 56 кандидатів (31 – у ВАКС та 25 – в АП ВАКС).

Серед них, до речі, четверо суддів першої інстанції ВАКС – судді Віталій Дубас, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Леся Федорак.

Проти продовження строків подання документів виступив секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак.

Він зазначив, що конкурс на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС проводиться одночасно з конкурсом на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Він повідомив, що станом на 14 березня документи надіслали ще 52 кандидати, які ще не обліковані в системі ВККС, тобто в останні дні кандидати стали активно подавати документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС. Таким чином, до 108 кандидатів, що вже подали документи, додадуться ще кандидати, які подадуть документи 15 березня, тобто в останній визначений для цього день.

«Тенденція полягає в тому, що у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС на одну вакантну посаду будуть претендувати більше кандидатів, ніж на одну вакантну посаду під час конкурсу на посади суддів судів апеляційної інстанції. Це 8 претендентів на одну посаду, майже як і під час попереднього конкурсу до ВАКС та АП ВАКС. Разом з тим, у конкурсі на посади суддів апеляційних судів вже виходить так, що менше чотирьох кандидатів претендують на одну вакантну посаду», - розповів Сергій Чумак.

Він додав, що конкурс на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС Комісія оголосила ще 23 листопада 2023 року. Відтак кандидати, які хотіли взяти участь саме у цьому конкурсі, вже зібрали необхідні документи та подали їх в Комісію.

«15 днів, відведених на подання документів, цілком могло вистачити. Нам все ж важлива якість кандидатів, а не їх кількість. Фактично виходить, що ми просто хочемо дотягнути кількість кандидатів, які подадуть документи, до показника 2018 року», - зазначив Сергій Чумак.

Втім, «за» рішення про продовження строків подання документів до 30 березня проголосувала більшість членів ВККС. «Проти» проголосував лише Сергій Чумак.

Нагадаємо, що конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ВККС оголосила 23 листопада.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», члени ВККС та судді ВАКС в ексклюзивному коментарі виданню розповіли, чого слід очікувати від конкурсу та як кандидатам слід готуватися до участі у конкурсі, щоб перемогти.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва