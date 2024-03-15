Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 березня продовжила строк подання документів для участі у конкурсі на 25 посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати до 30 березня.

Як зазначив доповідач – член ВККС Олег Коліуш, необхідність продовження строків викликана бажанням Комісії залучити для участі у конкурсі як можна більше кандидатів. До того ж в Україні наразі діє воєнний стан, що у певній мірі стримує потенційних кандидатів на посади суддів ВАКС.

Олег Коліуш зазначив, що у 2018-2019 роках, під час першого конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, на одну вакантну посаду приходилося дев’ять кандидатів.

Зазначимо, що у 2018 році конкурс було оголошено на 39 посад суддів ВАКС та АП ВАКС. Документи для участі у конкурсі тоді подали 342 кандидати, з яких 270 було допущено до іспитів. На посади суддів у квітні 2019 року було призначено 38 переможців конкурсу (27 суддів до ВАКС та 11 суддів до АП ВАКС).

Разом з тим, як зазначив Олег Коліуш, станом на 13 березня 2024 року для участі у другому конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС документи подали лише 56 кандидатів (31 – у ВАКС та 25 – в АП ВАКС).

Серед них, до речі, четверо суддів першої інстанції ВАКС – судді Віталій Дубас, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Леся Федорак.

Проти продовження строків подання документів виступив секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак.

Він зазначив, що конкурс на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС проводиться одночасно з конкурсом на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Він повідомив, що станом на 14 березня документи надіслали ще 52 кандидати, які ще не обліковані в системі ВККС, тобто в останні дні кандидати стали активно подавати документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС. Таким чином, до 108 кандидатів, що вже подали документи, додадуться ще кандидати, які подадуть документи 15 березня, тобто в останній визначений для цього день.

«Тенденція полягає в тому, що у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС на одну вакантну посаду будуть претендувати більше кандидатів, ніж на одну вакантну посаду під час конкурсу на посади суддів судів апеляційної інстанції. Це 8 претендентів на одну посаду, майже як і під час попереднього конкурсу до ВАКС та АП ВАКС. Разом з тим, у конкурсі на посади суддів апеляційних судів вже виходить так, що менше чотирьох кандидатів претендують на одну вакантну посаду», - розповів Сергій Чумак.

Він додав, що конкурс на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС Комісія оголосила ще 23 листопада 2023 року. Відтак кандидати, які хотіли взяти участь саме у цьому конкурсі, вже зібрали необхідні документи та подали їх в Комісію.

«15 днів, відведених на подання документів, цілком могло вистачити. Нам все ж важлива якість кандидатів, а не їх кількість. Фактично виходить, що ми просто хочемо дотягнути кількість кандидатів, які подадуть документи, до показника 2018 року», - зазначив Сергій Чумак.

Втім, «за» рішення про продовження строків подання документів до 30 березня проголосувала більшість членів ВККС. «Проти» проголосував лише Сергій Чумак.

Нагадаємо, що конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ВККС оголосила 23 листопада.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», члени ВККС та судді ВАКС в ексклюзивному коментарі виданню розповіли, чого слід очікувати від конкурсу та як кандидатам слід готуватися до участі у конкурсі, щоб перемогти.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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