Прем'єр-міністрка Латвії підтримала ідею Макрона щодо навчань військ НАТО в Україні

Латвія не проти тренувань військ НАТО в Україні, проте необхідний консенсус між партнерами.

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Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня висловила підтримку ідеї президента Франції Емманюеля Макрона про відправку військ НАТО в Україну для проведення навчань. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У своєму інтерв'ю Сіліня зазначила, що хотіла б, щоб НАТО проводило в Україні певні тренування, проте зауважила, що для присутності військ Альянсу в Україні необхідний консенсус між партнерами.

«Якщо ця пропозиція буде доопрацьована і розширена, можливо, ми вирішимо провести якесь навчання всередині. Ми повинні проаналізувати, як виглядає ситуація з погляду НАТО, а не тільки з боку Латвії», - підкреслила вона.

Сіліня також зазначила, що нездатність підтримати Україну та перемога росії в конфлікті матимуть глобальний вплив, включаючи на Сполучені Штати.

За її словами, вона залишається оптимістично налаштованою стосовно подальшого фінансування України з боку США після розмови з деякими членами Конгресу, які висловили готовність підтримати Київ.

Сіліня також підтримує використання заморожених російських активів для підтримки України та використання єврооблігацій для постачання більшої кількості зброї в Україну.

Нагадаємо, Макрон, коментуючи відправку військ в Україну, заявив: «Ми не повинні дозволити росії перемогти».

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