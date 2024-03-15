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Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

  1. У світі

Прем'єр-міністрка Латвії підтримала ідею Макрона щодо навчань військ НАТО в Україні

14:51, 15 березня 2024
Латвія не проти тренувань військ НАТО в Україні, проте необхідний консенсус між партнерами.
Прем'єр-міністрка Латвії підтримала ідею Макрона щодо навчань військ НАТО в Україні
Джерело фото: EPA
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Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня висловила підтримку ідеї президента Франції Емманюеля Макрона про відправку військ НАТО в Україну для проведення навчань. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У своєму інтерв'ю Сіліня зазначила, що хотіла б, щоб НАТО проводило в Україні певні тренування, проте зауважила, що для присутності військ Альянсу в Україні необхідний консенсус між партнерами.

«Якщо ця пропозиція буде доопрацьована і розширена, можливо, ми вирішимо провести якесь навчання всередині. Ми повинні проаналізувати, як виглядає ситуація з погляду НАТО, а не тільки з боку Латвії», - підкреслила вона.

Сіліня також зазначила, що нездатність підтримати Україну та перемога росії в конфлікті матимуть глобальний вплив, включаючи на Сполучені Штати.

За її словами, вона залишається оптимістично налаштованою стосовно подальшого фінансування України з боку США після розмови з деякими членами Конгресу, які висловили готовність підтримати Київ.

Сіліня також підтримує використання заморожених російських активів для підтримки України та використання єврооблігацій для постачання більшої кількості зброї в Україну.

Нагадаємо, Макрон, коментуючи відправку військ в Україну, заявив: «Ми не повинні дозволити росії перемогти».

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