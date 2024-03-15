У Туреччині вбивцю кота засудили до 2,5 років в’язниці

Чоловік жорстоко вбив кота у ліфті житлового комплексу та був покараний за це.

У Стамбулі чоловіка, який жорстоко вбив кота, засудили до 2,5 років позбавлення волі, а також заборонили виїзд з країни, передає aa.com.tr.

На початку січня Ібрагім Келоглан кілька разів завдав коту на прізвисько Ерос удари ногами в ліфті житлового комплексу в районі Башакшехір у Стамбулі. Серйозні травми призвели до смерті тварини. Після того, як жителі комплексу дізналися про подію, їм вдалося домогтися арешту сусіда.

Сам обвинувачений визнавав свою провину, але заявив, що вбив кота через необережність, оскільки на той момент у нього був нервовий зрив.

«Я повторюю свої попередні свідчення. Я не кримінальна машина. Через миттєвий психологічний зрив, який у мене був, у стані гніву і божевілля, я зробив помилку, яку не забуду все своє життя. Однак після того, як щодо мене було ухвалено рішення після інциденту, я при кожній нагоді купував корм у гірських і сільських районах і годував тварин», – заявив чоловік.

Видання зазначає, що у лютому районний суд у Стамбулі виніс вирок чоловікові у вигляді умовного терміну в один рік та три місяці через відсутність судимостей. Це рішення викликало значний суспільний резонанс, внаслідок чого воно було анульоване.

Понад 250 тисяч підписів було зібрано в петиції, яка вимагає ув'язнення Ібрагіма Келоглана. Внаслідок цього справа Келоглана була відправлена на повторний розгляд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.