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Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу»

До «клубу білого бізнесу» щоквартально включатимуться юридичні особи та ФОП, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв, зокрема, до рівня сплати податків і рівня нарахування заробітної плати: опубліковано законопроект.

  1. У світі

У Туреччині вбивцю кота засудили до 2,5 років в’язниці

14:33, 15 березня 2024
Чоловік жорстоко вбив кота у ліфті житлового комплексу та був покараний за це.
У Туреччині вбивцю кота засудили до 2,5 років в’язниці
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У Стамбулі чоловіка, який жорстоко вбив кота, засудили до 2,5 років позбавлення волі, а також заборонили виїзд з країни, передає aa.com.tr.

На початку січня Ібрагім Келоглан кілька разів завдав коту на прізвисько Ерос удари ногами в ліфті житлового комплексу в районі Башакшехір у Стамбулі. Серйозні травми призвели до смерті тварини. Після того, як жителі комплексу дізналися про подію, їм вдалося домогтися арешту сусіда.

Сам обвинувачений визнавав свою провину, але заявив, що вбив кота через необережність, оскільки на той момент у нього був нервовий зрив.

«Я повторюю свої попередні свідчення. Я не кримінальна машина. Через миттєвий психологічний зрив, який у мене був, у стані гніву і божевілля, я зробив помилку, яку не забуду все своє життя. Однак після того, як щодо мене було ухвалено рішення після інциденту, я при кожній нагоді купував корм у гірських і сільських районах і годував тварин», – заявив чоловік.

Видання зазначає, що у лютому районний суд у Стамбулі виніс вирок чоловікові у вигляді умовного терміну в один рік та три місяці через відсутність судимостей. Це рішення викликало значний суспільний резонанс, внаслідок чого воно було анульоване.

Понад 250 тисяч підписів було зібрано в петиції, яка вимагає ув'язнення Ібрагіма Келоглана. Внаслідок цього справа Келоглана була відправлена на повторний розгляд.

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