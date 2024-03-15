В Турции убийцу кота приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Мужчина жестоко убил кота в лифте жилого комплекса и был наказан за это.

В Стамбуле мужчину, который жестоким образом убил кота, приговорили к 2,5 годам лишения свободы, а также запретили выезд из страны, передает aa.com.tr.

В начале января Ибрагим Келоглан несколько раз нанес коту по кличке Эрос удары ногами в лифте жилого комплекса в районе Башакшехир в Стамбуле. Серьезные травмы привели к мучительной смерти животного. После того как жители комплекса узнали о происшествии, им удалось добиться ареста соседа.

Сам обвиняемый признавал свою вину, но заявил, что убил кота по неосторожности, так как в тот момент у него был нервный срыв.

«Я повторяю свои предыдущие показания. Я не криминальная машина. Из-за мгновенного психологического срыва, который у меня был, в состоянии гнева и безумия, я совершил ошибку, которую не забуду всю свою жизнь. Однако после того, как обо мне было принято решение после инцидента, я при каждом удобном случае покупал корм в горных и сельских районах и кормил животных», – заявил сказал мужчина.

Издание отмечает, что в феврале районный суд в Стамбуле вынес приговор мужчине в виде условного срока в один год и три месяца из-за отсутствия судимостей. Это решение вызвало значительный общественный резонанс, в результате чего оно было аннулировано.

Более 250 тысяч подписей были собраны в петиции, требующей заключения Ибрагима Келоглана в тюрьму. В результате этого дело Келоглана было отправлено на повторное рассмотрение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.