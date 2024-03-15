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  1. В Украине

Неуплата коммунальных услуг в период военного положения возможна только в определенных обстоятельствах: разъяснение

14:15, 15 марта 2024
Не платить за коммунальные услуги могут ВПЛ, однако даже им следует все документально оформить.
Неуплата коммунальных услуг в период военного положения возможна только в определенных обстоятельствах: разъяснение
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Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснил нюансы неуплаты коммунальных услуг в период военного положения.

Так, не платить за коммунальные услуги во время войны можно только в определенных исключительных обстоятельствах. Не платить за них могут ВПЛ, однако даже им следует все документально оформить. Сознательное и ответственное отношение к оплате коммунальных или других платежей поможет избежать непомерного долга и судебных процессов в будущем.

На каких территориях запрещено взимать плату за коммунальные услуги

Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2022 года №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" запрещено взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образовавшуюся после 24 февраля 2022 года с даты начала по дате завершения боевых действий или временной оккупации территорий, где находится жилое или нежилое помещение, дом.

Взыскание запрещается на территории, где ведутся боевые действия или находящейся вне контроля Правительства Украины, в соответствии с регулярно обновляющимся Перечнем Мининтеграции.

Срабатывает ли запрет автоматически

Нет. Потребитель, желающий воспользоваться этой льготой, должен обратиться к поставщику с заявлением и документами, подтверждающими факт непроживания в жилье на указанной территории. Это прежде всего справка ВПЛ, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, лечении, обучении, прохождении военной службы и другие.

Заявление и другие документы могут быть отправлены как обычным письмом, так и электронными средствами связи. При пересылке средствами электронной связи подпись на заявлении должна быть электронной.

Адрес (почтовый и электронный) можно найти на сайте поставщиков услуг (например, «Нафтогаз»), или на сайте органа местного самоуправления, касающегося жилищно-коммунальных предприятий. Также можно воспользоваться сайтом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, где по приведенным контактам, выяснить проблемные вопросы.

Когда сумма задолженности может быть взыскана в суде

В Украине нет законодательно урегулированного понятия «списания долга» за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Однако при наличии тех или иных оснований, указанных в настоящей статье, можно уменьшить или частично оспорить размер задолженности по оплате коммунальных услуг.

Что запрещено к прекращению или отмене военного положения

  • начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню), инфляционные начисления, проценты годовых, начисленные на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы жилищно-коммунальные услуги;
  • прекращать или останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме.

Однако сама сумма задолженности по жилищно-коммунальным услугам, если пользователь отказывается платить ее добровольно, может быть взыскана в суде.

При каких условиях потребитель может быть освобожден от оплаты

Если услугами не пользуются

Потребители имеют право не оплачивать стоимость коммунальных услуг в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения, согласно условиям договоров о предоставлении коммунальных услуг.

Однако это не распространяется на оплату распределения газа. За распределение природного газа нужно оплачивать в соответствии с тарифами установленных услуг.

Поврежденная газовая инфраструктура

Однако те украинцы, у которых в результате российской агрессии повреждена распределительная инфраструктура и если это сделало невозможным выполнение обязательства в части обеспечения круглосуточного доступа к газораспределительной системе, могут быть освобождены от оплаты.

Также от уплаты освобождаются те потребители, у которых из-за военных действий поврежден объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения, что привело к невозможности использования потребителем своего права пользоваться услугами распределения природного газа.

Следовательно, следует сохранить контактные данные предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, зарегистрировать электронные кабинеты и своевременно сообщать об изменениях условий проживания и пользования услугами.

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