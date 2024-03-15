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  1. В Украине

На интернет-аукционе незаконно выставили исторический памятник «Святого воина»

13:57, 15 марта 2024
На Волыни открыли уголовное производство относительно незаконной продажи исторического памятника времен Киевской Руси.
На интернет-аукционе незаконно выставили исторический памятник «Святого воина»
Источник фото: gp.gov.ua
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Правоохранители на Волыни предотвратили незаконную продажу на интернет-аукционе уникального исторического памятника времен Киевской Руси с изображением "Святого воина". Об этом сообщили из Офиса Генерального прокурора.

Луцкая окружная прокуратура Волынской области расследует уголовное производство по факту незаконного присвоения найденного чужого имущества, которое имеет большую историческую ценность.

Во время следствия удалось найти вырезанную каменную плиту XI-XIII веков с изображением "Святого воина" периода Киевской Руси. Неизвестные лица пытались продать этот памятник на интернет-аукционе. По данным гендиректора Национального музея истории Украины Федора Андрощука, памятников такого уровня не находили в Украине за последние века. Каменная плита с изображением "Святого воина", вероятно, Святого Дмитрия, могла служить украшением храмов Галицко-Волынского княжества.

Находку передадут в Национальный музей истории Украины для хранения и проведения исследований.

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