Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Документы на должности судей ВАКС и АП ВАКС можно подать до 30 марта

Высшая квалификационная комиссия судей хочет, чтобы в конкурсе приняло участие больше кандидатов.

Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса»

В «клуб белого бизнеса» будут ежеквартально включаться юридические лица и ФЛП, которые будут отвечать ряду требований и критериев, в частности, к уровню уплаты налогов и уровню начисления заработной платы: опубликован законопроект.

Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

«Или – или»: соответствует ли процессуальному закону формулировка просительной части иска с указанием альтернатив возможных способов защиты нарушенного права – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что содержание исковых требований – это максимально четко и понятно сформированные определения способа защиты нарушенного права, свободы или интереса в просительной части иска.

Юридическое лицо имеет право на деловую репутацию и такое право по своей сути не может принадлежать только физическому лицу – Верховный Суд

Установление факта отсутствия сведений о владельце веб-сайта или распространителе (авторе) соответствующего материала не является основанием для отказа в удовлетворении заявления об установлении факта недостоверности информации, поданного в порядке отдельного производства.

  1. Блог

Мобілізація та система правосуддя: чи можна зберегти баланс

11:35, 15 марта 2024
Мова йде про бронювання працівників юридичних професій, які є важливими для системи правосуддя.
Мобілізація та система правосуддя: чи можна зберегти баланс
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Роман Бабій, український правник, політик, народний депутат України IX скликання.

Мобілізація та система правосуддя: чи можна зберегти баланс?

4196  саме таку кількість правок подали народні депутати до законопроекту №10449 про мобілізацію. Близько 50 з них мого авторства і багато з них мають відношення до системи українського правосуддя. 

Мова йде про бронювання працівників юридичних професій, які є важливими для системи правосуддя. Щоб було зрозуміло, порядок бронювання, конкретні умови, обставини, які роблять його можливим, мають встановлюватися Кабміном. В законопроекті лише зазначено, які категорії працівників бронюються та за якими квотами.

Навіщо під час війни бронювати окремих працівників, дотичних до судової системи?

Серед моїх пропозицій є, зокрема, можливість для бронювання адвокатів. Відповідно до Конституції, адвокатура є складовою частиною системи правосуддя, так само як і прокуратура. Засади їх діяльності регулюються розділом «Правосуддя». І якщо є бронювання для прокурорів, які підтримують обвинувачення, то симетричне становище має бути і у адвокатів, які здійснюють захист. На жаль, наразі маємо непоодинокі випадки, коли сторона обвинувачення через інструмент вручення повісток від ТЦК лякає неугодних їй захисників, штучно усуваючи їх від судових процесів.

Також я пропоную законодавчо закріпити бронювання приватних виконавців. Знову ж таки, мова про правосуддя і про виконання судових рішень, яке є завершальною стадією судового провадження. Приватних виконавців не так вже і багато – трохи більше 300 осіб, з них до 200 чоловік військовозобов’язаних. У порівнянні з державними виконавцями цей інститут працює ефективніше. У стягувачів має бути альтернатива державним виконавцям. А внаслідок мобілізації 8 областей можуть взагалі опинитися без приватних виконавців.

Ще одна пропозиція – встановити вищу квоту бронювання для судових працівників, а саме для секретарів судових засідань та IT спеціалістів. Законопроект, як і для інших держслужбовців відповідної категорії, пропонує встановити квоту до 50 % від числа військовозобов’язаних. Моя пропозиція – ця квота має бути не менше 50 %. 

Посади секретарів судових засідань – проблемна ділянка для судів. Охочих йти на таку мізерну зарплату небагато, а секретар судового засідання – обов’язковий учасник будь-якого судового процесу. Якщо при наявному кадровому голоді на посадах секретарів вилучати багато працівників, які залишаються там працювати, то ситуація з можливістю проводити судові засідання може стати критичною, в деяких судах - гарантовано. 

Щодо IT спеціалістів – при нинішньому використанні комп’ютерної техніки, мережі Інтернет, системи електронного суду, відеоконференцій, реєстру судових рішень тощо вони є одними з ключових працівників для нормального функціонування суду. Їх, як правило, в судах, особливо місцевих, працює небагато, часто це одна людина. Зарплату на цій посаді важко назвати конкурентоспроможною. Якщо не встановити гарантії, що як мінімум половина IT-шників залишиться працювати і обслуговувати техніку, сервери, електронну систему суду, то їх відсутність може паралізувати роботу суду. 

Якщо профільний комітет, а потім і Парламент підтримають ці позиції, це стане першим кроком до фактичної реалізації бронювання. В подальшому Кабмін має розробити і ухвалити зрозумілі та справедливі правила бронювання для цих категорій правничих професій та тих професіоналів, які забезпечують діяльність системи правосуддя. Ми маємо збалансовано підходити як до виконання обов’язку громадян захищати країну, так і до обов’язку держави забезпечити роботу судової системи під час воєнного стану.

Чи потрібні санкції за неявку до ТЦК?

Серед правок, які розглядає оборонний комітет , є пропозиції  застосовувати до військовозобов’язаних, які не з’являються на виклик ТЦК, тимчасові санкції: арешт грошей на банківських рахунках, позбавлення права керувати транспортними засобами та заборону виїзду за кордон. Реалізувати це пропонувалося через зміни до Кодексу адміністративного судочинства України.

Такі пропозиції отримали чимало критики - вони суперечать Конституції, не будуть працювати на практиці в такому вигляді, а негативний ефект від таких змін створить ще більше проблем і однозначно перевищить очікуваний Кабміном позитивний результат. Про проблемність пропозиції свідчить і те, що до цієї частини законопроекту подано більше 330 правок.

Попередньо опрацювавши їх, профільний комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки запропонував змінений варіант тексту. Арешт рахунків як найбільш негативну і дискусійну санкцію пропонують виключити. Так само виключать санкцію заборони виїзду за кордон. Цілком логічно, бо чинного регулювання для заборони виїзду цілком вистачає, це обмеження і так працює. Навіщо додатково завантажувати ТЦК і суди цією роботою, яка за великим рахунком нічого не змінить – незрозуміло. 

Попередня позиція оборонного комітету  - залишити лише обмеження керування транспортними засобами. В цій частині також запропонували виключення: обмеження не накладаються, якщо водійське посвідчення забезпечує основне джерело засобів для існування або ТЗ використовується особами з інвалідністю 1-ї чи 2-ї групи чи особами, які їх утримують.

Я, так само як і багато моїх колег, своїми правками пропонував прибрати ці зміни взагалі. Як мінімум тому, що перевагу потрібно надавати не каральному способу поповнення лав наших захисників. Ще одна, суто юридична причина – неправильно покладати застосування цих санкцій на адміністративні суди. Вони створені для захисту прав та інтересів громадян якраз від порушень державних органів, а не навпаки. Якщо вже дуже хочеться вводити санкції, для цього не треба руйнувати чи спотворювати засади судової системи, навіть якщо в якійсь юрисдикції більш якісно врегульований процес. Справи такого роду мають розглядатися саме по Кодексу про адмінправопорушення, і санкції логічно закріплювати тут, а не в Кодексі адмінсудочинства. 

Це засадничі причини недоцільності запропонованих змін. А ще неважко змоделювати, як ці норми працюватимуть на практиці, скільки проблем вони створять: 

  • суттєве збільшення навантаження на суди; 
  • дуже короткі строки розгляду (за 15 днів суду потрібно належно повідомити особу, яку ТЦК повідомити чи знайти не змогли, призначити засідання, і скоріше за все не одне, зібрати докази, вивчити їх та винести рішення); 
  • негайне виконання, незалежно від подання апеляції; 
  • незрозумілість як саме знімати ці обмеження (якщо особа виконає свій обов’язок, то щоб зняти обмеження, їй потрібно пройти ще той квест) тощо.

Нещодавно профільний комітет почав розгляд правок. Перше засідання в основному було присвячено змінам до КАСУ. Результат – мінімальною більшістю голосів (7 – за, 6 – утримались) проголосували не вносити зміни до КАСУ та не вводити (принаймні поки що) ці санкції взагалі. Це, звісно, не фінальний результат, бо комітет ще може змінити своє рішення (це важче, бо буде потрібно 2/3 голосів) або ж підтримана комітетом правка про виключення змін до КАСУ може бути поставлена на підтвердження в парламентській залі і не набрати 226 голосів. Але я вважаю правильним саме таке рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Автор: Роман Бабій

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва