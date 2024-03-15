Figure AI представила робота, который способен свободно разговаривать с человеком

Благодаря технологиям OpenAI робот воспринимает на слух и зрением и предоставляет полноценные ответы.

Источник фото: tokar.ua

Стартап Figure AI, сотрудничающий с OpenAI, продемонстрировал в видео, как их робот Figure 01 взаимодействует с человеком, воспринимая запросы на слух и зрением и предоставляет полноценные ответы. Презентационное видео Figure AI показывает, как робот может идентифицировать и взаимодействовать с предметами вокруг себя.

Кроме того, Figure 01 может выполнять подсказки человека и отвечать ему полноценными предложениями. Во время взаимодействия с человеком робот смог определить перед собой съедобные и несъедобные предметы, передав яблоко человеку. Также, когда человек спросил Figure 01, что делать с посудой, которая лежала перед ним, робот ответил, что ее нужно перенести в сушилку. Когда Figure 01 попросили сложить посуду, он смог поставить стакан и тарелку на нужное место.

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