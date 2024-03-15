На Киевщине работница ломбарда завладела средствами почти на четверть миллиона гривен

Женщина составляла поддельные документы и заключала фиктивные договоры, указывая ложные сведения о передаче имущества в залог.

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В Переяславе Киевской области стражи порядка разоблачили и сообщили о подозрении 24-летней работнице ломбарда, которая с помощью наработанной «схемы» присвоила средства на сумму более 240 000 гривен.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, с октября 2023 года по январь 2024 года без наличия предмета залога, женщина составляла поддельные документы и заключала фиктивные договоры, указывая ложные сведения о передаче имущества в залог.

Теперь злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили мошенницу, которая выдавала себя за работницу банка и присвоила почти 86 млн грн.

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