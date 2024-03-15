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У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

Вища рада правосуддя порадила кандидатам відмовитися від однієї з рекомендацій.

Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

  1. В Україні

На Київщині працівниця ломбарду заволоділа коштами на майже чверть мільйона гривень

17:14, 15 березня 2024
Жінка складала підроблені документи та укладала фіктивні договори, вказуючи неправдиві відомості про передачу майна в залог.
На Київщині працівниця ломбарду заволоділа коштами на майже чверть мільйона гривень
Фото ілюстративне
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У Переяславі Київської області правоохоронці викрили та повідомили про підозру 24-річна працівниця ломбарду, яка за допомогою напрацьованої «схеми» привласнила кошти на суму понад 240 000 гривень.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, з жовтня 2023 року по січень 2024 року без наявності предмету застави, жінка складала підроблені документи та укладала фіктивні договори, вказуючи неправдиві відомості про передачу майна в залог.

Тепер зловмисниці загрожує до 8 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми писали, що в Києві викрили шахрайку, яка видавала себе за працівницю банку та привласнила майже 86 млн грн.

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