На Київщині працівниця ломбарду заволоділа коштами на майже чверть мільйона гривень

Жінка складала підроблені документи та укладала фіктивні договори, вказуючи неправдиві відомості про передачу майна в залог.

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У Переяславі Київської області правоохоронці викрили та повідомили про підозру 24-річна працівниця ломбарду, яка за допомогою напрацьованої «схеми» привласнила кошти на суму понад 240 000 гривень.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, з жовтня 2023 року по січень 2024 року без наявності предмету застави, жінка складала підроблені документи та укладала фіктивні договори, вказуючи неправдиві відомості про передачу майна в залог.

Тепер зловмисниці загрожує до 8 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ми писали, що в Києві викрили шахрайку, яка видавала себе за працівницю банку та привласнила майже 86 млн грн.

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