Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

Члени конкурсної комісії з відбору голови НАЗК вирішили поки не відсіювати кандидатів, а запросити всіх, хто склав тестування загальних здібностей.

Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - Руслан Сидорович

«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Окремі судді ВП ВС не погодилися з позицією ВП ВС, що справи про встановлення юридичних фактів слід розглядати за Цивільним процесуальним кодексом, якщо може виникнути спір за отримання соціальної допомоги

Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

  1. В Україні

В Києві викрили шахрайку, яка видавала себе за працівницю банку та привласнила майже 86 млн грн

22:00, 5 лютого 2024
Зловмисниці повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
В Києві викрили шахрайку, яка видавала себе за працівницю банку та привласнила майже 86 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомлено про підозру 38-річній колишній працівниці банківської установи, яка шахрайським способом ошукала двох клієнтів банку на загальну суму майже 86 млн гривень, передає Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначають, що підозрювана працювала на посаді головного менеджера по роботі з віп-клієнтами в одному із столичних банків. Проте після звільнення з банківської установи вона і надалі вдавала із себе працівницю банку, вигадавши продуману схему шахрайства.  

«Для створення відповідної обстановки і підтримання іміджу працівника банківської установи шахрайка орендувала підвальне приміщення, що знаходиться під справжнім банківським відділенням одного із банків.

Використовуючи досвід роботи з клієнтами, створюючи враження надійної особи та маючи довірливі відносини із заможними клієнтами банку, підозрювана звернулась до них з проханням позичити гроші», - сказано у повідомленні.

Одному з клієнтів шахрайка повідомила, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, який був пов'язаний з обміном валют. Таким чином вона отримала майже 32 млн гривень.

В іншому випадку жінка пояснювала, що гроші їй потрібні для придбання нерухомості та отримала понад 54  млн гривень. Отримані гроші жінка витрачала на власні потреби.

Зловмисниці повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 900 тис. гривень. Апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурорів збільшив заставу до 30 мільйонів гривень.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області