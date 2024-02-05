Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

Члени конкурсної комісії з відбору голови НАЗК вирішили поки не відсіювати кандидатів, а запросити всіх, хто склав тестування загальних здібностей.

Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - Руслан Сидорович

«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Окремі судді ВП ВС не погодилися з позицією ВП ВС, що справи про встановлення юридичних фактів слід розглядати за Цивільним процесуальним кодексом, якщо може виникнути спір за отримання соціальної допомоги

Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

  1. В Україні

Погрожували та катували латвійку через житловий комплекс: правоохоронці викрили винних у вбивстві

21:12, 5 лютого 2024
Українські та латвійські поліцейські затримали учасників організованої злочинної групи, які викрали та вбили мешканку Латвії заради її нерухомості.
Погрожували та катували латвійку через житловий комплекс: правоохоронці викрили винних у вбивстві
Джерело фото: Національна поліція України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські та латвійські правоохоронці здійснили спільну операцію та затримали учасників організованої злочинної групи, винних у викраденні та вбивстві мешканки Латвії заради її нерухомості. Злочинці прагнули за допомогою тортур та погроз змусити жінку передати на їхню користь розкішний житловий комплекс у Саулкрасті, який оцінювався у понад 4 мільйони євро. Про це повідомила Національна поліція України.

Мешканка Латвії володіла розкішним комплексом, що складався з понад тридцяти апартаментів та інфраструктурних об'єктів, які вона здавала в оренду. Четверо зловмисників, серед яких двоє росіян із статусом біженців у Латвії та двоє громадян України, використовуючи автомобіль, вивезли жінку за межі міста, де, застосовуючи насильство, намагалися вимусити її підписати документи на передачу маєтку. Після відмови вони вчинили вбивство.

Міжнародна слідчо-оперативна група, що включала представників української та латвійської поліції, забезпечила розкриття цього злочину. Росіян було взято під варту в Латвії, а українців затримали в Київській та Донецькій областях за участю правоохоронців Департаменту карного розшуку та Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України. У ході обшуків вилучено автомати, 600 набоїв, два кілограми тротилу та детонатори.

Крім того, українські поліцейські встановили «чорного нотаріуса», який фальсифікував документи для передачі власності маєтку вбитої особи на імені злочинців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області