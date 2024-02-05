Погрожували та катували латвійку через житловий комплекс: правоохоронці викрили винних у вбивстві

Українські та латвійські поліцейські затримали учасників організованої злочинної групи, які викрали та вбили мешканку Латвії заради її нерухомості.

Джерело фото: Національна поліція України

Українські та латвійські правоохоронці здійснили спільну операцію та затримали учасників організованої злочинної групи, винних у викраденні та вбивстві мешканки Латвії заради її нерухомості. Злочинці прагнули за допомогою тортур та погроз змусити жінку передати на їхню користь розкішний житловий комплекс у Саулкрасті, який оцінювався у понад 4 мільйони євро. Про це повідомила Національна поліція України.

Мешканка Латвії володіла розкішним комплексом, що складався з понад тридцяти апартаментів та інфраструктурних об'єктів, які вона здавала в оренду. Четверо зловмисників, серед яких двоє росіян із статусом біженців у Латвії та двоє громадян України, використовуючи автомобіль, вивезли жінку за межі міста, де, застосовуючи насильство, намагалися вимусити її підписати документи на передачу маєтку. Після відмови вони вчинили вбивство.

Міжнародна слідчо-оперативна група, що включала представників української та латвійської поліції, забезпечила розкриття цього злочину. Росіян було взято під варту в Латвії, а українців затримали в Київській та Донецькій областях за участю правоохоронців Департаменту карного розшуку та Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України. У ході обшуків вилучено автомати, 600 набоїв, два кілограми тротилу та детонатори.

Крім того, українські поліцейські встановили «чорного нотаріуса», який фальсифікував документи для передачі власності маєтку вбитої особи на імені злочинців.

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