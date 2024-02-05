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  1. В Украине

Угрожали и пытали латвийку из-за жилого комплекса: правоохранители разоблачили виновных в убийстве

21:12, 5 февраля 2024
Украинские и латвийские полицейские задержали участников организованной преступной группы, которые похитили и убили жительницу Латвии ради ее недвижимости.
Угрожали и пытали латвийку из-за жилого комплекса: правоохранители разоблачили виновных в убийстве
Источник фото: Национальная полиция Украины
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Украинские и латвийские правоохранители провели совместную операцию и задержали участников организованной преступной группы, виновных в похищении и убийстве жительницы Латвии ради ее недвижимости. Преступники стремились с помощью пыток и угроз заставить женщину передать в их пользу роскошный жилой комплекс в Саулкрасте, который оценивался в более чем 4 миллиона евро. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Жительница Латвии владела роскошным комплексом, состоящим из более тридцати апартаментов и инфраструктурных объектов, которые она сдавала в аренду. Четверо злоумышленников, среди которых двое россиян со статусом беженцев в Латвии и двое граждан Украины, используя автомобиль, вывезли женщину за пределы города, где, применяя насилие, пытались заставить ее подписать документы на передачу имения. После отказа они совершили убийство.

Международная следственно-оперативная группа, включавшая представителей украинской и латвийской полиции, обеспечила раскрытие этого преступления. Россияне были взяты под стражу в Латвии, а украинцев задержали в Киевской и Донецкой областях при участии правоохранителей Департамента уголовного розыска и Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины. В ходе обысков изъяты автоматы, 600 патронов, два килограмма тротила и детонаторы.

Кроме того, украинские полицейские установили "черного нотариуса", который фальсифицировал документы для передачи собственности имения убитого лица на имени преступников.

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