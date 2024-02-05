Рада рассмотрит новый законопроект о мобилизации уже на этой неделе, однако по нему остается много дискуссий, — Александр Корниенко

В первом чтении законопроект может быть принят парламентом уже на этой неделе.

Новый законопроект о мобилизации парламент может принять в первом чтении уже на этой неделе. Однако в документе есть много дискуссионных норм. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает УНИАН.

По его словам, вскоре должно быть решение профильного комитета по законопроекту. В повестку дня его планируют включить на этой неделе.

«На этой неделе высока вероятность, что парламент рассмотрит в первом чтении этот законопроект, а также все альтернативные, которые будут поступать на момент принятия комитетом соответствующих решений о сокращении сроков подготовки», - отметил Корниенко.

Он также рассказал, что срок внесения поправок в законопроект будет сокращен.

«В комитете предлагают сокращать срок рассмотрения поправок, но это решение принимается сессионным залом. Поэтому будем смотреть, как проголосуют», - отметил Корниенко.

По его словам, в ближайшее время состоится согласительный совет, на котором станет ясно, как та или иная фракция относится к новому законопроекту.

«Фракция «Слуга народа» имеет 235 депутатов, а это большинство, поэтому все законопроекты, предложенные фракцией, попадают в повестку дня. Но в зале должно быть 226 голосов для принятия решения», – сказал Корниенко.

Он также напомнил, что законопроект изменился после первой редакции. Однако в нем остаются несколько позиций, вызывающих дискуссии.

«Речь идет о вопросах электронных повесток, хотя там так не написано, но он остается дискутивным. Мне кажется, что среди народных депутатов будут дискуссии и по нормам относительно ухаживающих за лицами с инвалидностью. Есть дискуссии об аспирантах за счет государственного и не государственного заказа. Почему-то только об аспирантах, почему-то мы не слышим о студентах. Понятно, что большая часть дискуссии будет касаться наверняка мер принуждения. Возможно, ко второму чтению будут какие-то правки и корректировки. Очевидно, что правок будет много до второго чтения, потому что закон дискутивный, но будем искать понимания», - подчеркнул Корниенко.

В то же время, он не смог спрогнозировать сроки принятия законопроекта Радой.

«Мне сложно сказать – это зависит от того сколько будет поправок», – добавил Корниенко.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Напомним, Минобороны рассчитывает на скорейшее принятие Радой законопроекта о мобилизации.

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